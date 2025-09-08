VIDEO: Tânăr din Șona, reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita. De la ce a început scandalul

Un tânăr din localitatea Șona, județul Alba, este cercetat pentru violență în familie, după ce și-a agresat iubita. Totul s-a întâmplat pe baza consumului de alcool și a unor discuții contradictorii.

Cazul a fost comunicat de reprezentații IPJ Alba, în buletinul de presă din 8 septembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.



Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 7 septembrie 2025, bărbatul de 27 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Blaj.

Pe numele tânărului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate, au anunțat oamenii legii.

