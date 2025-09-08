Connect with us

Eveniment

VIDEO: Tânăr din Șona, reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita. De la ce a început scandalul

Publicat

acum 5 secunde

Un tânăr din localitatea Șona, județul Alba, este cercetat pentru violență în familie, după ce și-a agresat iubita. Totul s-a întâmplat pe baza consumului de alcool și a unor discuții contradictorii. 

Cazul a fost comunicat de reprezentații IPJ Alba, în buletinul de presă din 8 septembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.


Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 7 septembrie 2025, bărbatul de 27 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Blaj.

Pe numele tânărului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate, au anunțat oamenii legii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

VIDEO: Tânăr din Șona, reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita. De la ce a început scandalul
Educațieacum 15 minute

VIDEO: Deschidere de an școlar la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Elevii s-au întors la clase din vacanță
Evenimentacum 25 de minute

Atenționare de Cod Galben de instabilitate atmosferică în Alba și alte județe: averse torențiale, vânt și descărcări electrice
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia cetate
Administrațieacum o zi

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Administrațieacum 2 zile

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Costurile cu Poșta pentru plata pensiilor cash sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru viramente pe card. Declarație ministru
Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Actualitateacum 3 ore

Câte carduri bancare au românii. BNR a făcut totalul
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 6 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 3 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 5 ore

Horoscop săptămâna 8-14 septembrie: Energii de tranziție, transformare și reechilibrarea priorităților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 21 de ore

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 minute

VIDEO: Deschidere de an școlar la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Elevii s-au întors la clase din vacanță
Educațieacum 2 ore

VIDEO: Un nou an școlar începe la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonial în Piața Cetății
Mai mult din Educatie