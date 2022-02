VIDEO: Tancurile rusești au ajuns pe străzile din Kiev. Armata se îndreaptă spre centrul orașului și îl caută pe președinte

O femeie din Ucraina s-a confruntat cu un soldat rus puternic înarmat și i-a oferit semințe de floarea-soarelui, pentru ca acestea să înflorească atunci când va muri.

Femeia a fost surprinsă de camerele de filmat exprimându-și indignarea din cauza invaziei de joi.

Femeia poate fi văzută în videoclipul întrebându-i pe militari „Cine sunteți?” Un soldat care stă în stradă îi spune: „Avem exerciții aici. Vă rog să mergeți pe aici”.

După ce a întrebat dacă sunt ruși, ea a întrebat din nou: „Deci ce naiba cauți aici?”

În timp ce soldații încercau să o calmeze, femeia furioasă a spus: „Sunteți ocupanți, sunteți fasciști! Ce naiba faceți pe pământul nostru cu toate aceste arme?”

Ea a continuat să-i ofere semințele de floarea soarelui, care este floarea națională a Ucrainei.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022