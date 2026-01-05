Cosmin Jurcoveț, prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, a ieșit la pensie după o carieră de militar de peste 35 de ani. Acesta a fost trecut în rezervă din data de 31 decembrie 2025.

Timp de mulți ani acesta a fost purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Alba și a avut o foarte bună relație de comunicare și colaborare cu jurnaliștii și reporterii locali.

Militar de carieră, Jurcoveț a absolvit în 1994 Liceul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, apoi a terminat în 1998 Academia Trupelor de Uscat ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu. După mai multe stagii de pregătire a devenit vânător de munte. A fost comandant pluton vânători de munte în cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte “General Leonard Mociulschi”, între 1999 și 2001.

Din 2001 până în 2006 a activat în Brigada 5 Vânători de Munte Alba Iulia, fiind comandant pluton, comandant grup cercetare în dispozitiv și comandant companie vânători de munte.

Din 2006 a intrat în rândurile Inspectoratului de Jandarmi Alba și a avansat în grad de-a lungul anilor. În 2024 a fost numit prim adjunct al Inspectorului șef, iar la sfârșit de 2025 a fost trecut în rezervă.

Ultima misiune importantă pentru Jurcoveț a fost în cadrul zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia, când orașul a fost acaparat de simpatizanții lui Călin Georgescu, George Simion și ai Dianei Șoșoacă. Au fost momente cheie în care a acționat pentru a menține siguranța și pentru ca situația să nu escaladeze.

