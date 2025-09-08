Connect with us

Educație

VIDEO: Un nou an școlar începe la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonial în Piața Cetății

Publicat

acum 13 minute

Ceremonialul de deschidere al noului an școlar la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia are loc luni, 8 septembrie, în Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina. 

În anul școlar 2025 – 2026, vor trece pragul clasei a IX-a, 169 elevi – 128 băieți și 41 fete.

Alături de cei 635 de elevi din toți anii de studiu ai colegiului, la această activitate sunt prezenți prezenți părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

YouTube video

Momentul cel mai emoționant al ceremoniei îl reprezintă rostirea legământului de către elevii din clasa a IX-a.

Totodată, se va oferi distincţia „Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la învăţătură, obținute în anul şcolar anterior, iar şefului Promoţiei 2025 i se va conferi, din partea colegiului, conform tradiţiei, placheta de onoare și diploma pentru recunoaşterea performanţelor obţinute şi contribuţia adusă la creşterea prestigiului Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”.

YouTube video

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 13 minute

VIDEO: Un nou an școlar începe la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonial în Piața Cetății
Educațieacum 38 de minute

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri și vacanțe
Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Actualitateacum O oră

Câte carduri bancare au românii. BNR a făcut totalul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia cetate
Administrațieacum 23 de ore

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Administrațieacum 2 zile

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Actualitateacum O oră

Câte carduri bancare au românii. BNR a făcut totalul
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 6 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 3 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 3 ore

Horoscop săptămâna 8-14 septembrie: Energii de tranziție, transformare și reechilibrarea priorităților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 19 ore

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 minute

VIDEO: Un nou an școlar începe la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonial în Piața Cetății
Educațieacum 38 de minute

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri și vacanțe
Mai mult din Educatie