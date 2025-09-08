VIDEO: Un nou an școlar începe la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonial în Piața Cetății

Ceremonialul de deschidere al noului an școlar la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia are loc luni, 8 septembrie, în Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina.

În anul școlar 2025 – 2026, vor trece pragul clasei a IX-a, 169 elevi – 128 băieți și 41 fete.

Alături de cei 635 de elevi din toți anii de studiu ai colegiului, la această activitate sunt prezenți prezenți părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Momentul cel mai emoționant al ceremoniei îl reprezintă rostirea legământului de către elevii din clasa a IX-a.

Totodată, se va oferi distincţia „Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la învăţătură, obținute în anul şcolar anterior, iar şefului Promoţiei 2025 i se va conferi, din partea colegiului, conform tradiţiei, placheta de onoare și diploma pentru recunoaşterea performanţelor obţinute şi contribuţia adusă la creşterea prestigiului Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”.

