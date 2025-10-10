Connect with us

Eveniment

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR

Publicat

acum 3 ore

Premierul Ungariei, Viktor Orban a ajuns joi seara la Cluj-Napoca, unde va participa la Congresul UDMR. Acesta a fost surprins în cursul serii în timp ce petrecea cu un pahar în mână și cânta un cântec maghiar, alături de câțiva apropiați, momentul artistic fiind însoțit de muzicanți aduși special, scrie Cluj24.ro.

Viktor Orban s-a cazat la Hotelul Vibre de pe strada Constantin Brâncuși, iar în cursul serii a ieșit cu o parte a staff-ului său să ia cina la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”Noi nu plecăm de aici”.

”Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.

Cel de-al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

În cadrul acestuia, Viktor Orban va ține un discurs și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan nu mai participă la Congresul UDMR

Președintele Nicușor Dan nu mai participă la Congresul UDMR, au declarat surse pentru Antena 3.

Președintele era așteptat să ia parte la eveniment. Liderii UDMR spun că a fost invitat și a confirmat prezența ieri. De asemenea, avea un discurs pregătit, fiind al patrulea vorbitor la Congres.

Nicușor Dan a decis însă să nu participe la eveniment.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Gica

    vineri, 10.10.2025 at 09:04

    Vreti Ardealu, nu ?
    Asa fac si romanii la voi in teritoriu ?

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 32 de minute

Acțiune a polițiștilor în Ocna Mureș: amenzi de peste 11.000 de lei și zeci de persoane și mașini verificate
Evenimentacum 56 de minute

Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce a fost prins băut și fără permis la volan. Unde a fost oprit de polițiști
Evenimentacum O oră

Atenționare Cod Galben de vânt puternic în Alba și alte județe din țară, până sâmbătă seara. Zonele vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Administrațieacum 2 zile

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum o zi

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Evenimentacum o zi

Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 24 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Actualitateacum o zi

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 19 ore

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 20 de ore

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Evenimentacum 2 zile

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 4 ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Educațieacum 23 de ore

FOTO: Bobocii Liceului Militar din Alba Iulia, în prima lor excursie de orientare. Au vizitat două unități militare
Mai mult din Educatie