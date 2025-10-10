VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR

Premierul Ungariei, Viktor Orban a ajuns joi seara la Cluj-Napoca, unde va participa la Congresul UDMR. Acesta a fost surprins în cursul serii în timp ce petrecea cu un pahar în mână și cânta un cântec maghiar, alături de câțiva apropiați, momentul artistic fiind însoțit de muzicanți aduși special, scrie Cluj24.ro.

Viktor Orban s-a cazat la Hotelul Vibre de pe strada Constantin Brâncuși, iar în cursul serii a ieșit cu o parte a staff-ului său să ia cina la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”Noi nu plecăm de aici”.

”Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.

Cel de-al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

În cadrul acestuia, Viktor Orban va ține un discurs și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan nu mai participă la Congresul UDMR

Președintele era așteptat să ia parte la eveniment. Liderii UDMR spun că a fost invitat și a confirmat prezența ieri. De asemenea, avea un discurs pregătit, fiind al patrulea vorbitor la Congres.

Nicușor Dan a decis însă să nu participe la eveniment.

