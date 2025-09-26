Connect with us

VIDEO Zeci de percheziții în județul Sibiu cu sprijinul Poliției Alba într-un dosar de tăieri ilegale de lemn: 8 bărbați reținuți

Publicat

acum 3 ore

Zeci de percheziții au fost derulate de polițiștii din Sibiu, cu sprijinul celor din Alba și din alte județe, într-un dosar privind tăiere ilegală de arbori, luare și dare de mită. Opt bărbați au fost reținuți și 42 de persoane au fost audiate.

Potrivit IPJ Sibiu, joi, 25 septembrie, a fost efectuată o razie în zona de nord a județului Sibiu, în cadrul căreia au  pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile s-au desfășurat în localitățile Brateiu, Alma și Dumbrăveni din județul Sibiu.

Dosarul vizează infracțiuni de luare de mită, dare de mită, delapidare, complicitate la delapidare, tăiere fără drept de arbori în formă agravată, tăiere fără drept de arbori și complicitate la tăiere fără drept de arbori.


Au participat aproximativ 210 polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cu sprijinul structurilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Acțiunile s-a derulat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Zeci de percheziții în județul Sibiu. Rețea de exploatare ilegală de lemn

În perioada iulie – septembrie 2025, un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Brateiu, ar fi permis mai multor persoane să exploateze material lemnos din fondul forestier național, fără documente legale și fără marcaje corepunzătoare materialului lemnos, în schimbul unor sume de bani sau foloase necuvenite.

De asemenea, bărbatul ar fi fost sprijinit de alte persoane în activitatea infracțională. Acestea ar fi ascuns urmele cioatelor tăiate, prin incendiere, acoperire sau extragere rădăcini.

În urma efectuării perchezițiilor au fost identificate și ridicate, în vederea indisponibilizării, 42 de telefoane mobile, sumele de 107.183 de lei și 10.120 de euro, un pistol cu bile, 6 drujbe, un ciocan, 2 pene precum și cantitatea de 219,06 mc material lemnos.

Zeci de percheziții în județul Sibiu. Ce au mai descoperit polițiștii

În cadrul perchezitiilor efectuate, într-o anexă a unui imobil din Brateiu, polițiștii au identificat un exemplar de căprior, femelă, în vârstă de aproximativ 5 luni. Persoana care îl detinea captiv, un localnic de 71 de ani, nu a putut prezenta documente de proveniență.

În continuare se desfășoară activități în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de braconaj prin vânătoare de către o persoană care nu posedă permis de vânătoare.

Zeci de percheziții în județul Sibiu. Opt bărbați reținuți

În urma administrării probatoriului, 8 bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 57 de ani, toți domiciliați în comuna Brateiu, au fost reținuți pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Vor fi prezentați cu propunere de luare a unor măsuri preventive. Totodată, procurorul a dispus audierea a 42 de persoane.

Filtre rutiere. Peste 50 de mașini verificate

Pe parcursul raziei, au fost instituite și filtre rutiere. Au fost controlate peste 50 de autovehicule, efectuate 44 de testări pentru consumul de alcool și aplicate 7 sancțiuni în valoare de 2215 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul mai multor structuri operative  ale IPJ Sibiu, respectiv:

Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciul de Ordine Publică, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Expozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Criminalistic.

De asemenea, au participat polițiști din cadrul  structurilor IPJ Alba, IPJ Vâlcea, IPJ Hunedoara, IPJ Brașov, IPJ Covasna, spijiniți de Brigada Mobilă de Jandarmi Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu, o echipă canină și 10 specialiști din domeniul forestier.

În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în vederea documentării întregii activități infracționale, și a recuperării prejudiciului.

sursă imagini: IPJ Sibiu

  1. pilu

    vineri, 26.09.2025 at 12:01

    Bravo lor ! Asemenea acțiuni ar trebui desfășurate în fiecare județ. Oare cine era persoana care ”a permis” tăierea arborilor ?

