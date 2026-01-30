VIDEO: Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli, marcată de polițiști. Mesaj de conștientizare din partea IPJ Alba

Polițiștii din Alba au desfășurat mai multe acțiuni informativ-preventive, în perioada 26-30 ianuarie, pentru a marca Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli și au transmis un mesaj de conștientizare.

Marcată anual la data de 30 ianuarie, această zi reprezintă o modalitate de a atrage atenția asupra violenței din mediul școlar.

Vezi și 30 ianuarie: Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școli. Bullying-ul, o problemă la nivel mondial

„Violența nu începe cu o lovitură, începe cu o jignire, cu o glumă care rănește, cu tăcerea celor care văd, dar aleg să nu intervină. Fiecare zi, în școli, cuvintele pot deveni arme, iar tăcerea poate deveni compliciu.

Nonviolența nu înseamnă slăbiciune, înseamnă curaj.

Curajul de a spune stop, curajul de a cere ajutor, curajul de a fi de partea corectă”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Astfel, potrivit acestora, pentru a marca însemnătatea acestei zile, în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, polițiștii din Alba au intensificat acțiunile destinate creșterii siguranței în unitățile de învățământ, prin desfășurarea mai multor activități informativ-preventive.

Siguranța în unitățile de învățământ presupune o conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuții sau preocupări în acest domeniu: părinți, cadre didactice și autorități locale.

Campania ,,Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția!”, care a debutat în septembrie 2024, odată cu începutul anului școlar 2024-2025, va continua și anul acesta, sub mesajul "Scoate violența școlară din anonimat.".

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, continuă activitățile preventive, urmărind, prin acest demers, crearea unui mediu educațional sigur.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News