Eveniment

VINE GERUL: Vreme deosebit de rece în Alba, dar și în restul județelor din țară, în următoarele două zile. Cod Galben de vreme rea

Publicat

acum 5 secunde

Temperaturile vor scădea drastic în următoarele zile, atât în țară, dar și pe raza județului Alba. În seara de luni spre marți, în Alba, vor fi temperaturi de -14 grade Celsius, iar cele mai scăzute temperaturi vor fi în noaptea de marți spre miercuri (-15 grade).

Dacă ziua de joi situația se va mai ameliora și vor fi temperaturi de 1 grad, acestea vor scade iar, și vor ajunge la zero grade spre sfârșitul săptămânii, iar apoi se vor înregistra iar temperaturi foarte scăzute.

În acest context, meteorologii au emis o atenționare de tipul Cod Galben. Avertismentul meteo va fi în vigoare între 12 ianuarie ora 10.00 și 14 ianuarie ora 10.00.

Cum va fi vremea în țară, în următoarele două zile

Luni (12 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse în general între -19 și -7 grade.

Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2...3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3...5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40...50 km/h).

Ce recomandări au reprezentanții ISU Alba pentru populație

​Având în vedere temperaturile deosebit de scăzute ISU Alba recomandă cetățenilor:

  •  ​Să evite deplasările pe distanțe lungi, în special în zonele afectate de viscol, decât dacă acestea sunt strict necesare
  • ​În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru condiții de iarnă, aveți rezervorul plin, pături, apă și telefonul încărcat;
  •  ​Purtați îmbrăcăminte adecvată temperaturilor exterioare și evitați expunerea prelungită la frig.

Pentru prevenirea cazurilor de hipotermie și protejarea vieții, pompierii militari din cadrul ISU Alba vor executa misiuni de patrulare pe parcursul întregii nopți pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate din cauza gerului.

Persoanele identificate vor fi transportate la centrele de permanență sau adăposturile sociale puse la dispoziție de autoritățile locale, pentru a beneficia de adăpost și îngrijire.

”Rugăm cetățenii să acorde o atenție sporită persoanelor aflate în proximitatea lor și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 dacă observă persoane fără adăpost sau persoane aflate în stare de pericol din cauza condițiilor meteorologice”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

