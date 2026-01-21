Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia

O conferință medicală pe tema "Sexualitatea, o perspectivă altfel pentru fiecare" va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba.

Este primul eveniment dintr-o serie de conferințe medicale în parteneriat cu o clinică dermatologică din Alba Iulia.

Aceste conferințe vor aborda teme de interes pentru comunitate, iar intrarea este liberă.

Conferința de vineri, 23 ianuarie, va fi susținută de dr. Claudia Adriana Teodorescu, medic primar dermatovenerolog, doctor în științe medicale, cu competență în sexologie.

Cine este Dr. Claudia Adriana Teodorescu

Dr. Claudia Adriana Teodorescu își desfășoară activitatea la Spitalul Clinic Colentina din București și la o clinică privată din Alba Iulia.

În anul 2013 a absolvit studii doctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”' din București, devenind doctor în științe medicale.

În prezent este membru al Societății Române de Dermatologie și membru al Academiei Europene de Dermatovenerologie.

Conferința pe care o va susține la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba se adresează adolescenților, adulților și vârstnicilor, femei și bărbați, și își dorește să completeze cunoștințele fiecăruia cu informații cheie, care nu sunt abordate în mediul școlar sau în mediul social.

De asemenea, potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței vor fi prezentate cărți de specialitate care să se constituie în surse veridice de informare și documentare, mai ales pentru tânăra generație.

