Vineri, la Alba Mall vine Moș Crăciun. Concert de colinde și daruri pentru cei mici

Atmosfera sărbătorilor de iarnă se instalează la Alba Mall vineri seara. Pe 19 decembrie, începând cu ora 18:00, centrul comercial va găzdui un concert de colinde tradiționale susținut de grupul vocal Datina, iar cei mici vor avea ocazia să-l întâlnească pe Moș Crăciun.

„Sună bine. Sună tradițional. Sună a chemare la sărbătoare.

La Alba Mall, credem în renașterea, an de an, a speranțelor și a tot ceea ce este frumos și bun.

Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în acest an și vă invităm să primiți colindele noastre, într-un moment special dedicat spiritului Crăciunului.

Grupul vocal DATINA, format din Marinela Baba, Marioara Dan Păucean și Teodora Zărnescu Craiu, vă așteaptă vineri, 19 decembrie, de la ora 18:00, la Alba Mall, pentru un concert de colinde care aduce tradiția mai aproape de suflet.

La sărbătoare va fi prezent și Moș Crăciun de la Alba Mall, încărcat cu daruri pentru cei mici.

Crăciun fericit și gânduri bune”, au transmis reprezentanții centrului comercial Alba Mall.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News