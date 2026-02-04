Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni de o companie canadiană: uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru

Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni de o companie canadiană. Este vorba despre zăcăminte de uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru, arată un comunicat de presă din februarie al Leading Edge Materials, care prezintă cele mai recente date ale explorărilor desfășurate în ultimii ani.

Descoperirea a fost făcută pe un perimetru de aproximativ 25 de kilometri pătrați din județul Bihor, la limita cu Arad, în cadrul proiectului de explorare Bihor Sud.

Zona este una cu tradiție minieră și include galerii istorice, unele dintre ele exploatate în epoca comunistă pentru uraniu.

Proiectul aparține companiei Leading Edge Materials, specializată în explorarea și dezvoltarea de materii prime critice pentru industria europeană, listată pe bursele din Toronto și Stockholm.

Compania derulează activitățile de explorare în parteneriat cu entități locale și pe baza unei licențe oficiale de explorare acordate pentru zona Bihor Sud.

Analizele preliminare realizate în cadrul campaniei de prospecțiuni au evidențiat prezența mai multor minerale cu potențial economic, inclusiv uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru.

Uraniul identificat ar putea avea o importanță strategică pentru România, având în vedere rolul energiei nucleare în mixul energetic și planurile de extindere a capacității.

La nivel european, cobaltul și nichelul sunt considerate resurse esențiale în tranziția energetică și în industria bateriilor pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei, iar Uniunea Europeană urmărește reducerea dependenței de importurile din afara blocului comunitar, în special din China.

Compania canadiană a raportat că rezultatele obținute indică un potențial geologic semnificativ, dar a subliniat că explorarea nu garantează automat trecerea la faza de exploatare minieră.

Pentru aceasta sunt necesare studii suplimentare, evaluări de mediu și aprobări din partea autorităților române.

Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. Comunicatul oficial al companiei canadiene

Datele de cartografiere și eșantionare relevă mineralizări extinse, în special sub formă de oxid de uraniu, asociat cu silicificarea jasperoidală, precum și sulfuri polimetalice – cupru (Cu), cobalt (Co), nichel (Ni), plumb (Pb) și zinc (Zn) – găzduite în roci silico-carbonatice (inclusiv apariții de uraniu) și în carbonat cristalin (calcar), care prezintă mineralizare sulfurică diseminată și de tip stockwork.

Fazele de îmbogățire supergenică, precum eritrita și annabergita, caracterizează în continuare diversitatea mineralogică a zonei de licență.

În mod notabil, mineralizarea masivă de sulfuri este prezentă în perimetrele Valea Leucii, Dibârz și Avram Iancu, existând posibilitatea ca aceste apariții să fie interconectate și să facă parte dintr-un sistem mineral mai amplu.

De asemenea, datele istorice de prospectare a fragmentelor de rocă indică dovezi ale unei mineralizații răspândite și omniprezente de uraniu, metale de bază și metale prețioase, cu grade anormale de până la 28% Ni, peste 6% Co, peste 3 ppm aur (Au), o probă conținând 17,75 ppm Au, precum și uraniu peste 0,3%.

Deși mineralizarea a fost interceptată prin eșantionare în canal, sunt necesare analize și studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin geometria acesteia, însă mineralizarea pare deschisă în toate direcțiile.

Rezultatele eșantionării în canal indică interceptări semnificative, care sugerează existența unor zone relativ largi de mineralizare cu grad scăzut, ce includ nuclee cu grad superior, un aspect considerat extrem de încurajator.

Licența Bihor Sud are o istorie minieră lungă și diversă și, în ciuda unei exploatări istorice semnificative, potențialul pentru dezvoltarea unei operațiuni miniere moderne și profitabile rămâne ridicat, având în vedere zonele importante de mineralizare observate în subteran în Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, precum și potențialul existent pe întreaga arie a licenței de explorare.

Detalii complete și valori descoperite puteți vizualiza în acest DOCUMENT.

Foto: Arhivă. Rol ilustrativ

