Voluntariat militar: legea a fost promulgată. Câți bani vor primi cei care aleg să fie soldați sau gradați în termen

Voluntariat militar: Legea voluntariatului militar a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și intră în vigoare. Guvernul urmează să aprobe normele de aplicare, în cel mult trei luni.

Legea prevede că pot participa la pregătire militară, pe timp de pace, cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Aceștia pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, în calitate de soldat/gradat voluntar în termen.

Programul de pregătire militară are durată de până la 4 luni.

Înscrierea la program se face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere.

Solicitantul, care a fost declarat apt în urma procesului de selecție efectuat în unitățile nominalizate, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară de bază.

Organizarea și desfășurarea programului, precum și angajamentul se reglementează prin ordin al ministrului apărării naționale.

Voluntariat militar. Drepturi

Pe timpul derulării programului de pregătire militară de bază, soldații/gradații voluntari în termen beneficiază gratuit de:

cazare

drepturi de echipare și de hrană

asistență medicală și medicamente

celelalte drepturi prevăzute de lege pentru militarii în termen și se supun prevederilor legilor și regulamentelor militare.

Voluntariat militar. Câți bani primesc cei care fac pregătire militară

Cetățenii care urmează programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizație, reprezentând 3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Suma este de aproximativ 27.000 de lei, la finalul pregătirii. Indemnizația se achită în tranșe lunare egale.

Voluntariat militar. Obligații

Centrele militare îi iau în evidență și îi introduc în rezerva operațională.

Dacă solicitanții nu finalizează programul, aceștia vor restitui indemnizația primită și cheltuielile efectuate de instituția militară cu pregătirea acestora până în acel moment.

Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul derulării programului de pregătire militară de bază și modalitatea de restituire a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.

Medicul de familie al cetățenilor care optează pentru înscrierea la programul de pregătire are obligația să elibereze, gratuit, sub semnătură și parafă, documentul medical care atestă antecedentele patologice personale și heredocolaterale ale acestora.

Organizarea și desfășurarea pregătirii cetățenilor în program se asigură în limita fondurilor asigurate prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă, anual, prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de fondurile aprobate cu această destinație prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Cum pot fi mobilizați rezerviștii voluntari

Rezerviștii voluntari pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru:

instruire și îndeplinirea unor misiuni pe timp de pace;

completarea forțelor destinate apărării și îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgență, al stării de asediu, al stării de mobilizare și al stării de război.

Cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data și ora prevăzute în ordinul de chemare.

Prin excepție, la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, cetățenii încorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta:

în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora se află, în vederea clarificării situației militare și, după caz, a înmânării ordinului de chemare.

