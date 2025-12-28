Vortexul Polar s-a „fracturat” și va aduce un început de an înghețat în emisfera nordică

Vortexul Polar s-a „fracturat” și va aduce un început de an rece în emisfera nordică, din SUA, Canada și până în Europa.

Analizele meteorologice recente arată că Vortexul Polar din emisfera nordică a suferit un proces de fragmentare după un eveniment de încălzire stratosferică.

Rezultatul constă într-o creștere neașteptată a temperaturilor în stratosferă care a perturbat circulația normală a acestui sistem atmosferic, potrivit Severe Weather Europe.

Vortexul Polar este o circulație largă de aer rece care se formează deasupra regiunilor arctice în timpul iernii și are rolul de a menține aerul rece concentrat în zona polară.

Când acesta este puternic, împiedică aerul rece să ajungă spre latitudini medii, menținând vremea mai blândă în regiuni precum Statele Unite, Canada și Europa.

Recent, un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW) a determinat perturbarea Vortexului Polar, fragmentându-l în două mase distincte de aer rece: una îndreptată spre America de Nord și alta către Europa.

Această separare permite aerului rece să se deplaseze mai ușor din regiunile polare spre sud, mai precizează publicația citată, specializată în prognoze pe termen lung.

Ce pot însemna aceste schimbări pentru vreme

Specialiștii în meteorologie avertizează că, în perioada următoare și în primele săptămâni din 2026, modelele atmosferice indică posibilitatea unui val prelungit de frig și numeroase episoade de vreme rece, ca rezultat al fragmentării Vortexului Polar.

Datele de prognoză arată că masele de aer rece polar vor avea o influență mai puternică asupra modelului de vreme, ceea ce ar putea aduce temperaturi sub media sezonieră și, posibil, precipitații asociate frigului.

În Europa, fragmentarea Vortexului Polar va favoriza intruziuni de aer rece în perioada de iarnă, aducând temperaturi scăzute și precipitații în anumite regiuni.

Evenimente precum cel actual sunt legate de dinamica complexă a atmosferei superioare și pot avea consecințe asupra vremii de iarnă pe distanțe mari de la Pol.

Astfel de fenomene au fost asociate și altor episoade de frig intens din trecut, care au afectat milioane de oameni și au adus temperaturi considerabil mai scăzute decât mediile climatologice.

Monitorizarea continuă a evoluției Vortexului Polar și a fenomenelor stratosferice rămâne esențială pentru previziunile sezonului rece 2025–2026.

