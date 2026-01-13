Vreme geroasă până miercuri. Cât de mult scad temperaturile la noapte. Atenționare Cod Galben în Alba și alte județe

Vremea deosebit de rece continuă să se manifeste până miercuri dimineața. Va fi foarte frig și pe parcursul zilei de marți, iar în noaptea de marți spre miercuri vor fi până la -8 grade Celsius.

Va mai ninge pe parcursul zilei de marți, inclusiv în Alba. Spre seară, sunt anunțate precipitații mixte și condiții de formare a poleiului, în vest și sud-vest.

Informare meteo: până miercuri, 14 ianuarie, ora 10.00

Vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului

Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade.

Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est.

Temperaturile minime la nivelul întregii țări se vor încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2-3 grade în sudul Banatului.

Marți, aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2-8 cm.

În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, stratul de zăpadă local va fi de 10-15 cm (echivalent în apă de 10-15 l/mp).

De marți seara, în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70-80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40-50 km/h).

Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului.

Atenționare Cod Galben: de marți, 13 ianuarie, ora 10.00 până miercuri, 14 ianuarie, ora 10.00

Temperaturi deosebit de scăzute, local ger - Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă.

Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

