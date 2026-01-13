Connect with us

Eveniment

Vreme geroasă până miercuri. Cât de mult scad temperaturile la noapte. Atenționare Cod Galben în Alba și alte județe

Publicat

acum 2 ore

Vremea deosebit de rece continuă să se manifeste până miercuri dimineața. Va fi foarte frig și pe parcursul zilei de marți, iar în noaptea de marți spre miercuri vor fi până la -8 grade Celsius.

Va mai ninge pe parcursul zilei de marți, inclusiv în Alba. Spre seară, sunt anunțate precipitații mixte și condiții de formare a poleiului, în vest și sud-vest.

Vezi și Ger năprasnic în Alba: Termometrele au arătat minus 18 grade Celsius

Informare meteo: până miercuri, 14 ianuarie, ora 10.00

Vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului

Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade.

Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est.

Temperaturile minime la nivelul întregii țări se vor încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2-3 grade în sudul Banatului.

Marți, aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2-8 cm.

În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, stratul de zăpadă local va fi de 10-15 cm (echivalent în apă de 10-15 l/mp).

De marți seara, în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70-80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40-50 km/h).

Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului.

Atenționare Cod Galben: de marți, 13 ianuarie, ora 10.00 până miercuri, 14 ianuarie, ora 10.00

Temperaturi deosebit de scăzute, local ger - Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă.

Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 minute

Reacția Bisericii Ortodoxe la proiectul privind legalizarea prostituției: ”O inițiativă incompatibilă cu învățătura creștină”
Actualitateacum 24 de minute

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum O oră

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum 2 zile

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Economieacum 16 ore

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 24 de minute

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 3 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Evenimentacum 4 ore

Ziua Culturii Naționale la Alba Iulia. ”Eminescu – Muzica unui dor”. Evenimente la Depozitul de ceramică veche
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 4 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum o zi

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie