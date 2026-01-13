Connect with us

Ger năprasnic în Alba: Termometrele au arătat minus 18 grade Celsius. Județul, sub cod galben de frig

Ger năprasnic în județul Alba: Un val de frig a cuprins județul Alba pe parcursul nopții, aducând temperaturi extrem de scăzute în mai multe localități.

Cea mai coborâtă valoare a fost înregistrată la Sebeș, unde termometrele au indicat –18 grade Celsius, confirmând intensitatea episodului de frig.

La Alba Iulia și Câmpeni, temperaturile au coborât până la –17 grade Celsius, în timp ce la Blaj s-au înregistrat –15 grade Celsius.

Gerul accentuat a fost resimțit puternic în special în zonele joase și în cursul dimineții, când frigul a afectat atât deplasările, cât și activitățile zilnice.

Întreg județul Alba este sub Cod Galben de ger.

La nivel național, cel mai frig a fost la Întorsura Buzăului, - 21 de grade (-22 resimțite)

Autoritățile recomandă populației să acorde o atenție sporită protejării împotriva temperaturilor extreme, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate, precum și să evite expunerea prelungită la frig.

Citește și: Care este diferența dintre temperatura reală și cea resimțită de organism. De ce operează meteorologii cu două valori distincte

Episodul de ger confirmă caracterul sever al iernii din această perioadă, cu nopți foarte reci în întreg județul Alba.

