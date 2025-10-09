Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie: se încălzește, câteva ploi la munte. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea de weeken în Alba, 10-12 octombrie: temperaturile cresc până la valori de 17 grade, în acest weekend. Sunt anunțate câteva averse la munte.

Sâmbătă va fi ușor mai răcoros (14-15 grade). Cerul va fi mai mult noros.

Duminică vor fi 16-17 grade Celsius și vreme cu nori și soare.

La munte, maximele vor varia între 6-9 grade (Oașa), respectiv 7-10 grade (Arieșeni).

Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 10 octombrie

Alba Iulia : minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros Sebeș : minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse Oaşa : minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse Aiud : minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros Blaj : minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros Ocna Mureş : minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată Zlatna : minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată Abrud : minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse Câmpeni : minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse Arieşeni : minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 11 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros Sebeș : minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse Oaşa : minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros Aiud : minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros Blaj : minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros Ocna Mureş : minime de 9 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

: minime de 9 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros Zlatna : minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros Abrud : minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși

: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși Câmpeni : minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși

: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși Arieşeni : minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse

: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 12 octombrie

Alba Iulia : minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit Sebeș : minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare Oaşa : minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare Aiud : minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată Blaj : minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată Ocna Mureş : minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit Zlatna : minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit

: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit Abrud : minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare Câmpeni : minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare Arieşeni : minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

