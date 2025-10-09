Connect with us

Eveniment

Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie: se încălzește, câteva ploi la munte. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

vremea toamna padure prognoza meteo Alba24

Publicat

acum 1 minut

Vremea de weeken în Alba, 10-12 octombrie: temperaturile cresc până la valori de 17 grade, în acest weekend. Sunt anunțate câteva averse la munte.

Sâmbătă va fi ușor mai răcoros (14-15 grade). Cerul va fi mai mult noros.

Duminică vor fi 16-17 grade Celsius și vreme cu nori și soare.

La munte, maximele vor varia între 6-9 grade (Oașa), respectiv 7-10 grade (Arieșeni).

Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 10 octombrie

  • Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
  • Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
  • Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
  • Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
  • Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
  • Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
  • Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
  • Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată
  • Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
  • Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
  • Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
  • Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 11 octombrie

  • Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
  • Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
  • Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
  • Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
  • Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
  • Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
  • Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
  • Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
  • Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși
  • Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși
  • Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse
  • Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 12 octombrie

  • Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
  • Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
  • Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
  • Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
  • Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
  • Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
  • Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
  • Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit
  • Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
  • Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
  • Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
  • Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea toamna padure prognoza meteo Alba24
Evenimentacum 1 minut

Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie: se încălzește, câteva ploi la munte. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Evenimentacum 41 de minute

O parte dintre pensionarii din Ciugud vor beneficia lunar de 8 călătorii gratuite cu autobuzul. Precizările Primăriei
Evenimentacum O oră

Poșta Română lansează brandul „Zor” pentru curierat rapid: „Este DHL-ul Poștei Române”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum o zi

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 10 ore

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 3 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 7 ore

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Evenimentacum 8 ore

Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 24 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Actualitateacum 7 ore

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 ore

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Evenimentacum o zi

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

FOTO: Bobocii Liceului Militar din Alba Iulia, în prima lor excursie de orientare. Au vizitat două unități militare
Educațieacum 8 ore

ISU Alba, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Alba Iulia. Cum poți deveni salvator
Mai mult din Educatie