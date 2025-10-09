Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie: se încălzește, câteva ploi la munte. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea de weeken în Alba, 10-12 octombrie: temperaturile cresc până la valori de 17 grade, în acest weekend. Sunt anunțate câteva averse la munte.
Sâmbătă va fi ușor mai răcoros (14-15 grade). Cerul va fi mai mult noros.
Duminică vor fi 16-17 grade Celsius și vreme cu nori și soare.
La munte, maximele vor varia între 6-9 grade (Oașa), respectiv 7-10 grade (Arieșeni).
Vremea de weekend în Alba, 10-12 octombrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 10 octombrie
- Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
- Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
- Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
- Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
- Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
- Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
- Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
- Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată
- Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
- Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
- Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
- Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 11 octombrie
- Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
- Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
- Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
- Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
- Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
- Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
- Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
- Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
- Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși
- Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori joși
- Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse
- Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 12 octombrie
- Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
- Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
- Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
- Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
- Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
- Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
- Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
- Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit
- Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
- Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
- Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
- Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
sursa: accuweather.com
