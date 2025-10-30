Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie: temperaturi de până la 20 de grade. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie. Va fi cald și mai mult senin la finalul acestei săptămâni, în județul Alba. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade Celsius.

Sâmbătă temperaturile mai scad cu câteva grade, până la 17-18 grade, iar duminică vor fi 18-19 grade.

La munte, maximele vor varia între 12-15 grade (Oașa), respectiv 13-16 grade (Arieșeni).

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 31 octombrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 1 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 2 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros apoi senin

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

