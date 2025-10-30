Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie: temperaturi de până la 20 de grade. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie. Va fi cald și mai mult senin la finalul acestei săptămâni, în județul Alba. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade Celsius.
Sâmbătă temperaturile mai scad cu câteva grade, până la 17-18 grade, iar duminică vor fi 18-19 grade.
La munte, maximele vor varia între 12-15 grade (Oașa), respectiv 13-16 grade (Arieșeni).
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 31 octombrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 1 noiembrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 2 noiembrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros apoi senin
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
sursa: accuweather.com
