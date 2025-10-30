Connect with us

Eveniment

Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie: temperaturi de până la 20 de grade. Prognoza meteo pe zile și localități

Publicat

acum 19 secunde

Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie. Va fi cald și mai mult senin la finalul acestei săptămâni, în județul Alba. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade Celsius.

Sâmbătă temperaturile mai scad cu câteva grade, până la 17-18 grade, iar duminică vor fi 18-19 grade.

La munte, maximele vor varia între 12-15 grade (Oașa), respectiv 13-16 grade (Arieșeni).

Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 31 octombrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 1 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 2 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros apoi senin

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 19 secunde

Vremea de weekend în Alba, 31 octombrie – 2 noiembrie: temperaturi de până la 20 de grade. Prognoza meteo pe zile și localități
Mesaje de Ziua Fraților și Surorilor Siblings Day
Actualitateacum O oră

Mamele plecate la muncă în străinătate spun că nu au reușit să găsească un job în România. Câți părinți vor să se întoarcă. Sondaj
Evenimentacum 2 ore

Pacienții ar putea lua parte la deciziile privind serviciile medicale oferite de spitale. Proiect
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

VIDEO: Fermierii din Alba avertizează privind pagubele cauzate de lupi și urși. Întâlnire cu autoritățile județene și locale
Administrațieacum 8 ore

VIDEO: Descoperiri arheologice extrem de importante la Alba Iulia, pe locul în care primăria vrea să construiască o autobază
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 23 de ore

Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Întâlnire a Consiliului Național Tripartit
haine contrafacute
Economieacum o zi

Amenzi URIAȘE pentru comercianții care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiect adoptat în Camera Deputaților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 8 ore

VIDEO: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan. Ceremonia oficială, la Palatul Parlamentului
Administrațieacum o zi

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 24 de ore

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Administrațieacum 9 ore

Când se deschide Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia, cu patinoar, brad, carusel și gastronomie europeană. Noutăți
vremea meteo
Evenimentacum 2 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

vremea meteo
Evenimentacum 2 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Actualitateacum 7 ore

Zeci de profesori și alți angajați în învățământ din Alba au participat la protest în București. Revendicările sindicaliștilor
Mai mult din Educatie