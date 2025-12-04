Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei, în următoarele trei zile. Vineri, maximele vor ajunge până la 11 grade Celsius. Sâmbătă și duminică, se mai răcește până la 7-9 grade.

Minimele vor varia între 1 și 3 grade.

La munte, temperaturile vor fi între 4 și 6 grade (minime de 0-1 grad).

În general, cerul va fi mai mult acoperit de nori, însă vor fi și perioade mai însorite.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 5 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare și nori

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 6 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 7 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

