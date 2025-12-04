Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei, în următoarele trei zile. Vineri, maximele vor ajunge până la 11 grade Celsius. Sâmbătă și duminică, se mai răcește până la 7-9 grade.
Minimele vor varia între 1 și 3 grade.
La munte, temperaturile vor fi între 4 și 6 grade (minime de 0-1 grad).
În general, cerul va fi mai mult acoperit de nori, însă vor fi și perioade mai însorite.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 5 decembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare și nori
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 6 decembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 7 decembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
