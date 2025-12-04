Connect with us

Eveniment

Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Prognoza meteo pe zile și localități

Publicat

acum 7 secunde

Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei, în următoarele trei zile. Vineri, maximele vor ajunge până la 11 grade Celsius. Sâmbătă și duminică, se mai răcește până la 7-9 grade.

Minimele vor varia între 1 și 3 grade.

La munte, temperaturile vor fi între 4 și 6 grade (minime de 0-1 grad).

În general, cerul va fi mai mult acoperit de nori, însă vor fi și perioade mai însorite.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 5 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare și nori

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 6 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 7 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 secunde

Vremea de weekend în Alba, 5-7 decembrie: temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Prognoza meteo pe zile și localități
Economieacum O oră

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
Evenimentacum 2 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 23 de ore

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
job
Economieacum 8 ore

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Evenimentacum 2 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
turism ghid
Evenimentacum 21 de ore

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 9 ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum o zi

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie