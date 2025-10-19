Eveniment
Vremea în Alba, 20-26 octombrie: se încălzește. Maxime de peste 20 de grade la finalul săptămânii. Prognoza pe zile și localități
Vremea în Alba, 20-26 octombrie: temperaturile sunt în creștere săptămâna viitoare. De la 12-13 grade, luni se va ajunge la 20-23 de grade, sâmbătă. Duminică însă temperaturile scad iar.
Va fi vreme cu soare și nori. Vineri și duminică este posibil să plouă la munte.
În Arieșeni maximele vor varia între 8 și 16 grade, iar la Oașa, temperaturile vor fi de 7-15 grade.
Vremea în Alba, în săptămâna 20-26 de grade
Vremea în Alba: Luni, 20 octombrie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Marți, 21 octombrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros apoi senin
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros apoi senin
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți
Vremea în Alba: Miercuri, 22 octombrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare printre nori
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare printre nori
Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Joi, 23 octombrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros
Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 24 octombrie
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros, apoi se înseninează
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie/burniță
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros apoi senin
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; șanse de ploaie
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; șanse de ploaie
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; șanse de ploaie
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
Vremea în Alba: Sâmbătă, 25 octombrie
Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; ploi
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Duminică, 26 octombrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros apoi senin
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros apoi senin
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.