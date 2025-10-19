Connect with us

Vremea în Alba, 20-26 octombrie: se încălzește. Maxime de peste 20 de grade la finalul săptămânii. Prognoza pe zile și localități

acum 50 de secunde

Vremea în Alba, 20-26 octombrie: temperaturile sunt în creștere săptămâna viitoare. De la 12-13 grade, luni se va ajunge la 20-23 de grade, sâmbătă. Duminică însă temperaturile scad iar.

Va fi vreme cu soare și nori. Vineri și duminică este posibil să plouă la munte.

În Arieșeni maximele vor varia între 8 și 16 grade, iar la Oașa, temperaturile vor fi de 7-15 grade.

Vremea în Alba, în săptămâna 20-26 de grade

Vremea în Alba: Luni, 20 octombrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Marți, 21 octombrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros apoi senin

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros apoi senin

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare printre nori înalți

Vremea în Alba: Miercuri, 22 octombrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare printre nori

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare printre nori

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare printre nori

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Joi, 23 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 24 octombrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros, apoi se înseninează

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie/burniță

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros apoi senin

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; șanse de ploaie

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; șanse de ploaie

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; șanse de ploaie

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Vremea în Alba: Sâmbătă, 25 octombrie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; ploi

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Duminică, 26 octombrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros apoi senin

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros apoi senin

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

Ultimele articole pe alba24
