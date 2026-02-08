Eveniment
Vremea în Alba, 9-15 februarie: mai frig, apoi se încălzește. Vor fi câteva ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea în Alba, în săptămâna 9-15 februarie: vor fi variații mari de temperatură în următoarea perioadă. Sunt anunțate și câteva zile cu ploi sau chiar ninsori.
Temperaturile scad luni și marți și vor fi din nou minime negative. Însă de la jumătatea săptămânii se încălzește iar.
Maximele vor varia între 4-5 grade (marți) și 10-11 grade (joi, vineri și sâmbătă). Duminică temperaturile scad la 6-7 grade.
La munte, vor fi între -1 grad și 4 grade, cu minime preponderent negative. Vor fi ninsori și ploi aproape toată săptămâna.
Vremea în Alba, în săptămâna 9-15 februarie:
Vremea în Alba: Luni, 9 februarie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; averse (ploi)
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; fulguială
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Marți, 10 februarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; fulguială
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsori
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsori
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; fulguială
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; fulguială
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; fulguială
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câțiva fulgi
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsori
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsori
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare sporadică
Vremea în Alba: Miercuri, 11 februarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsori/ploi
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsori/ploi
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Joi, 12 februarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 13 februarie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 14 februarie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie/burniță
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ninsori)
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse (ploi)
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Duminică, 15 februarie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploi
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare
Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploi
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploi
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploi
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsori/ploi
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie
sursa: accuweather.com
