Vremea în Alba, 9-15 februarie: mai frig, apoi se încălzește. Vor fi câteva ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

Publicat

acum 1 minut

Vremea în Alba, în săptămâna 9-15 februarie: vor fi variații  mari de temperatură în următoarea perioadă. Sunt anunțate și câteva zile cu ploi sau chiar ninsori.

Temperaturile scad luni și marți și vor fi din nou minime negative. Însă de la jumătatea săptămânii se încălzește iar. 

Maximele vor varia între 4-5 grade (marți) și 10-11 grade (joi, vineri și sâmbătă). Duminică temperaturile scad la 6-7 grade.

La munte, vor fi între -1 grad și 4 grade, cu minime preponderent negative. Vor fi ninsori și ploi aproape toată săptămâna.

Vremea în Alba, în săptămâna 9-15 februarie:

Vremea în Alba: Luni, 9 februarie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; averse (ploi)

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; fulguială

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Marți, 10 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; fulguială

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsori

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsori

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; fulguială

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; fulguială

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; fulguială

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câțiva fulgi

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsori

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsori

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare sporadică

Vremea în Alba: Miercuri, 11 februarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsori/ploi

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsori/ploi

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Joi, 12 februarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 13 februarie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 14 februarie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie/burniță

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ninsori)

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; averse (ploi)

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Duminică, 15 februarie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploi

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploi

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploi

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploi

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsori/ploi

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie

sursa: accuweather.com

