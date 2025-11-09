Vremea în Alba în săptămâna 10–16 noiembrie: Ploi, nori și dimineți reci. Cum va fi vremea în localitățile din județ

Toamna își intră tot mai mult în drepturi în județul Alba. Săptămâna 10–16 noiembrie aduce o ușoară răcire, cer mai mult noros și ploi trecătoare, mai ales în prima și ultima parte a intervalului. Temperaturile vor coborî sub pragul de 10 grade în zonele montane, iar în depresiunile Apusenilor, diminețile vor fi reci, apropiate de îngheț.

Săptămâna începe cu ploi slabe și cer mai închis, apoi urmează o perioadă de stabilizare. Pe parcursul săptămânii, valorile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade Celsius în zonele joase, iar minimele vor scădea până la 0–3 grade Celsius în depresiuni. Mijlocul săptămânii aduce temperaturi de sezon și dimineți reci, iar spre final vremea rămâne mai blândă, cu maxime în jurul a 12–15 grade Celsius în zonele joase.

Vremea se va menține stabilă în centru și sudul județului, cu perioade scurte de însorire miercuri și joi. În zonele montane se vor înregistra temperaturi apropiate de pragul înghețului pe timpul nopții. Spre finalul săptămânii, norii revin, iar duminică sunt posibile din nou ploi slabe, inclusiv în zona montană.

Prognoza meteo pe zile și localități 10-16 noiembrie

Săptămâna 10-16 noiembrie 2025, aduce o vreme tipică de mijloc de toamnă în județul Alba, cu nori, ploi slabe și temperaturi în scădere ușoară. Luni și marți vor fi cele mai umede zile, cu precipitații răzlețe la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, dar și cu ceață densă în depresiunile din Apuseni, în special în zona Câmpeni–Arieșeni.

De miercuri, vremea se mai îmbunătățește, cerul se limpezește și apar perioade cu soare, mai ales în centrul și sudul județului – la Aiud, Ocna Mureș și Cugir. Temperaturile maxime vor urca până la 12–14 grade Celsius în zonele joase, în timp ce la munte vor rămâne sub 7–8 grade.

Finalul de săptămână readuce înnorările: sâmbătă și duminică se anunță cer acoperit și posibile ploi slabe în majoritatea localităților, inclusiv la Zlatna, Abrud și Oașa. Nopțile devin tot mai reci, cu minime de 0–2 grade în zona montană și chiar apropiate de îngheț la Arieșeni și Șugag.

Vremea în Alba – Luni, 10 noiembrie

Cer predominant noros, ploi slabe în prima parte a zilei.

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – ploi slabe dimineața, apoi înnorat

minime de 7 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – ploi slabe dimineața, apoi înnorat Sebeș : minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – cer acoperit, ploaie temporară

: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – cer acoperit, ploaie temporară Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploaie slabă, apoi înnorat

minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploaie slabă, apoi înnorat Oașa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius – ploaie și vânt slab

minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius – ploaie și vânt slab Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și burniță

minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și burniță Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploi trecătoare

minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploi trecătoare Ocna Mureș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploi slabe

minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploi slabe Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – noros

minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – noros Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploi izolate

minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploi izolate Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploaie slabă

minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploaie slabă Arieșeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie și ceață locală

minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie și ceață locală Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – cer acoperit

Vremea în Alba – Marți, 11 noiembrie

Se răcește ușor, cer mai mult noros, ploi izolate.

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer închis, ploaie slabă

minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer închis, ploaie slabă Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploaie trecătoare

minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploaie trecătoare Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer variabil

minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer variabil Oașa : minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie slabă, ceață dimineața

: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie slabă, ceață dimineața Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare

minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer parțial noros

minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer parțial noros Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare

minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – parțial noros

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – parțial noros Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – nori și soare

minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – nori și soare Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer variabil

minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer variabil Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius – vreme rece, nori și soare

minime de –1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius – vreme rece, nori și soare Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer variabil, vânt slab

Vremea în Alba – Miercuri, 12 noiembrie

Vremea devine stabilă, cu cer variabil și soare în aproape tot județul.

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer senin

minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer senin Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer variabil

minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer variabil Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin

minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin Oașa: minime de –1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius – cer senin

minime de –1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius – cer senin Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – predominant însorit

minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – predominant însorit Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit

minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit Ocna Mureș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin

minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer limpede

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer limpede Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin

minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – însorit

minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – însorit Arieșeni: minime de –2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – senin, rece

minime de –2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – senin, rece Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer senin

Vremea în Alba – Joi, 13 noiembrie

Temperaturi de sezon, vreme stabilă și cer parțial senin.

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer variabil

minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer variabil Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin

minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin Oașa: minime de –1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – soare

minime de –1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – soare Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – parțial însorit Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – parțial însorit Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin

minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – însorit

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – însorit Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin

minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin

minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – senin

minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – senin Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin

Vremea în Alba – Vineri, 14 noiembrie

Soare, cer parțial noros, vreme plăcută.

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – însorit

minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – însorit Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – însorit

minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – însorit Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin

minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin Oașa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer parțial noros

minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer parțial noros Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – parțial însorit Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – parțial însorit Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer senin

minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer senin Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – senin

minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – senin Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer senin

Vremea în Alba – Sâmbătă, 15 noiembrie

Cer parțial noros, fără precipitații.

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – nori și soare

minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – nori și soare Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – parțial noros

minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – parțial noros Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare Oașa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – înnorări trecătoare

minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – înnorări trecătoare Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – nori și soare

minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – nori și soare Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer parțial noros

minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer parțial noros Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – nori și soare

minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – nori și soare Zlatna : minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – nori și soare

: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – nori și soare Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – parțial noros

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – parțial noros Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer variabil

minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer variabil Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – nori și soare

minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – nori și soare Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – parțial noros

Vremea în Alba – Duminică, 16 noiembrie

Final de săptămână cu cer închis și ploi slabe local.

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – ploaie slabă

minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – ploaie slabă Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer acoperit, ploaie trecătoare

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer acoperit, ploaie trecătoare Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – înnorări accentuate, ploaie slabă

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – înnorări accentuate, ploaie slabă Oașa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – ploaie și ceață locală

minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – ploaie și ceață locală Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – noros

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – noros Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – ploaie ușoară

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – ploaie ușoară Ocna Mureș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – nori și ploaie slabă

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – nori și ploaie slabă Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – noros

minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – noros Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – nori și ploaie slabă

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – nori și ploaie slabă Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – ploaie slabă

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – ploaie slabă Arieșeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie, posibil lapoviță

minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie, posibil lapoviță Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer acoperit, ploaie slabă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News