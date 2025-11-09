Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 10–16 noiembrie: Ploi, nori și dimineți reci. Cum va fi vremea în localitățile din județ
Toamna își intră tot mai mult în drepturi în județul Alba. Săptămâna 10–16 noiembrie aduce o ușoară răcire, cer mai mult noros și ploi trecătoare, mai ales în prima și ultima parte a intervalului. Temperaturile vor coborî sub pragul de 10 grade în zonele montane, iar în depresiunile Apusenilor, diminețile vor fi reci, apropiate de îngheț.
Săptămâna începe cu ploi slabe și cer mai închis, apoi urmează o perioadă de stabilizare. Pe parcursul săptămânii, valorile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade Celsius în zonele joase, iar minimele vor scădea până la 0–3 grade Celsius în depresiuni. Mijlocul săptămânii aduce temperaturi de sezon și dimineți reci, iar spre final vremea rămâne mai blândă, cu maxime în jurul a 12–15 grade Celsius în zonele joase.
Vremea se va menține stabilă în centru și sudul județului, cu perioade scurte de însorire miercuri și joi. În zonele montane se vor înregistra temperaturi apropiate de pragul înghețului pe timpul nopții. Spre finalul săptămânii, norii revin, iar duminică sunt posibile din nou ploi slabe, inclusiv în zona montană.
Prognoza meteo pe zile și localități 10-16 noiembrie
Săptămâna 10-16 noiembrie 2025, aduce o vreme tipică de mijloc de toamnă în județul Alba, cu nori, ploi slabe și temperaturi în scădere ușoară. Luni și marți vor fi cele mai umede zile, cu precipitații răzlețe la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, dar și cu ceață densă în depresiunile din Apuseni, în special în zona Câmpeni–Arieșeni.
De miercuri, vremea se mai îmbunătățește, cerul se limpezește și apar perioade cu soare, mai ales în centrul și sudul județului – la Aiud, Ocna Mureș și Cugir. Temperaturile maxime vor urca până la 12–14 grade Celsius în zonele joase, în timp ce la munte vor rămâne sub 7–8 grade.
Finalul de săptămână readuce înnorările: sâmbătă și duminică se anunță cer acoperit și posibile ploi slabe în majoritatea localităților, inclusiv la Zlatna, Abrud și Oașa. Nopțile devin tot mai reci, cu minime de 0–2 grade în zona montană și chiar apropiate de îngheț la Arieșeni și Șugag.
Vremea în Alba – Luni, 10 noiembrie
Cer predominant noros, ploi slabe în prima parte a zilei.
- Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – ploi slabe dimineața, apoi înnorat
- Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – cer acoperit, ploaie temporară
- Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploaie slabă, apoi înnorat
- Oașa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius – ploaie și vânt slab
- Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și burniță
- Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploi trecătoare
- Ocna Mureș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploi slabe
- Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – noros
- Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploi izolate
- Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – ploaie slabă
- Arieșeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie și ceață locală
- Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – cer acoperit
Vremea în Alba – Marți, 11 noiembrie
Se răcește ușor, cer mai mult noros, ploi izolate.
- Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer închis, ploaie slabă
- Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și ploaie trecătoare
- Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer variabil
- Oașa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie slabă, ceață dimineața
- Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare
- Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer parțial noros
- Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare
- Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – parțial noros
- Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – nori și soare
- Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer variabil
- Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius – vreme rece, nori și soare
- Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer variabil, vânt slab
Vremea în Alba – Miercuri, 12 noiembrie
Vremea devine stabilă, cu cer variabil și soare în aproape tot județul.
- Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer senin
- Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer variabil
- Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin
- Oașa: minime de –1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius – cer senin
- Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – predominant însorit
- Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit
- Ocna Mureș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin
- Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer limpede
- Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin
- Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – însorit
- Arieșeni: minime de –2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – senin, rece
- Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer senin
Vremea în Alba – Joi, 13 noiembrie
Temperaturi de sezon, vreme stabilă și cer parțial senin.
- Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer variabil
- Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit
- Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin
- Oașa: minime de –1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius – soare
- Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – parțial însorit
- Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – parțial însorit
- Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin
- Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – însorit
- Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin
- Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – senin
- Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – senin
- Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin
Vremea în Alba – Vineri, 14 noiembrie
Soare, cer parțial noros, vreme plăcută.
- Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – însorit
- Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – însorit
- Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius – senin
- Oașa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – cer parțial noros
- Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – parțial însorit
- Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – parțial însorit
- Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer senin
- Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – însorit
- Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin
- Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – senin
- Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – senin
- Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer senin
Vremea în Alba – Sâmbătă, 15 noiembrie
Cer parțial noros, fără precipitații.
- Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – nori și soare
- Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – parțial noros
- Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – nori și soare
- Oașa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius – înnorări trecătoare
- Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – nori și soare
- Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – cer parțial noros
- Ocna Mureș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – nori și soare
- Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – nori și soare
- Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – parțial noros
- Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius – cer variabil
- Arieșeni: minime de –1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – nori și soare
- Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius – parțial noros
Vremea în Alba – Duminică, 16 noiembrie
Final de săptămână cu cer închis și ploi slabe local.
- Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius – ploaie slabă
- Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer acoperit, ploaie trecătoare
- Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – înnorări accentuate, ploaie slabă
- Oașa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius – ploaie și ceață locală
- Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – noros
- Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – ploaie ușoară
- Ocna Mureș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – nori și ploaie slabă
- Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius – noros
- Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – nori și ploaie slabă
- Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius – ploaie slabă
- Arieșeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius – ploaie, posibil lapoviță
- Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius – cer acoperit, ploaie slabă
