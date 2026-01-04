Vremea în Alba, în săptămâna 5-11 ianuarie. Ninsori abundente, urmate de ger. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea în Alba, în săptămâna 5–11 ianuarie. Perioadele cu ninsori vor continua în județ cel puțin până în 7 ianuarie, urmând ca apoi să se instaleze câteva zile cu temperaturi foarte scăzute și condiții de ger.

Iarna se manifestă din plin în toate localitățile județului. De luni până miercuri, temperaturile maxime nu vor depăși 1–2 grade Celsius în zonele joase. Începând de joi, 8 ianuarie, valorile maxime vor scădea accentuat, ajungând până la -5 grade vineri, în timp ce minimele vor coborî până la -13 grade Celsius. La munte, vremea va fi deosebit de rece.

Per ansamblu, săptămâna va fi rece, cu episoade de ninsoare, ger și condiții dificile de trafic.

Luni (5 ianuarie) va ninge în continuare în întreg județul. Temperaturile sunt apropiate de 0 grade Celsius, iar precipitațiile vor fi mixte.

Marți și miercuri (6 și 7 ianuarie): vremea rămâne rece și mohorâtă, cu nori joși, ploi, lapoviță și ninsori. Temperaturile încep să scadă accentuat, mai ales în zonele montane, unde va fi ger.

Joi și vineri (8 și 9 ianuarie) vor fi două zile cu frig accentuat, cu minime de până la -13 grade Celsius și maxime negative în aproape tot județul. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe izolat.

În weekend (10–11 ianuarie), temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne instabilă, cu ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată - sâmbătă, urmate de frig și ninsori sporadice duminică, mai ales în zonele de munte.

Vremea în Alba: Luni, 5 ianuarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ninsori apoase. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; perioade de ninsoare. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; fulguială. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; fulguială. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare apoasă. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare ocazională. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare ocazională. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00

Vremea în Alba: Marți, 6 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Miercuri, 7 ianuarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare și ploaie

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare slabă

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; perioade de îngheț

Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; amestec de ninsoare cu lapoviță

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie sporadice

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie sporadice

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; perioade de ninsoare și lapoviță

Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ameste de ninsoare cu lapoviță

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare slabă

Vremea în Alba: Joi, 8 ianuarie

Alba Iulia: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grade Celsius; rămâne noros

Sebeș: minime de -11 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori joși

Șugag: minime de -12 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -13 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; rămâne noros

Blaj: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; rămâne noros

Ocna Mureş: minime de -13 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare constantă

Zlatna: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; mai frig

Abrud: minime de -13 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare slabă

Cugir: minime de -11 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori joși

Vremea în Alba: Vineri, 9 ianuarie

Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; foarte frig

Sebeș: minime de -9 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; înnorare accentuată

Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; foarte frig

Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; foarte frig

Ocna Mureş: minime de -10 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; frig

Zlatna: minime de -7 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -9 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; înnorare accentuată

Vremea în Alba: Sâmbătă, 10 ianuarie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; insoare, lapoviță și ploaie înghețată

Vremea în Alba: Duminică, 11 ianuarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; perioade de ninsoare

Oaşa: minime de -10 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; perioade de ninsoare

Aiud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -8 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

