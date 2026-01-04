Eveniment
Vremea în Alba, în săptămâna 5-11 ianuarie. Ninsori abundente, urmate de ger. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea în Alba, în săptămâna 5–11 ianuarie. Perioadele cu ninsori vor continua în județ cel puțin până în 7 ianuarie, urmând ca apoi să se instaleze câteva zile cu temperaturi foarte scăzute și condiții de ger.
Iarna se manifestă din plin în toate localitățile județului. De luni până miercuri, temperaturile maxime nu vor depăși 1–2 grade Celsius în zonele joase. Începând de joi, 8 ianuarie, valorile maxime vor scădea accentuat, ajungând până la -5 grade vineri, în timp ce minimele vor coborî până la -13 grade Celsius. La munte, vremea va fi deosebit de rece.
Per ansamblu, săptămâna va fi rece, cu episoade de ninsoare, ger și condiții dificile de trafic.
Luni (5 ianuarie) va ninge în continuare în întreg județul. Temperaturile sunt apropiate de 0 grade Celsius, iar precipitațiile vor fi mixte.
Marți și miercuri (6 și 7 ianuarie): vremea rămâne rece și mohorâtă, cu nori joși, ploi, lapoviță și ninsori. Temperaturile încep să scadă accentuat, mai ales în zonele montane, unde va fi ger.
Joi și vineri (8 și 9 ianuarie) vor fi două zile cu frig accentuat, cu minime de până la -13 grade Celsius și maxime negative în aproape tot județul. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe izolat.
În weekend (10–11 ianuarie), temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne instabilă, cu ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată - sâmbătă, urmate de frig și ninsori sporadice duminică, mai ales în zonele de munte.
Vremea în Alba: Luni, 5 ianuarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ninsori apoase. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; perioade de ninsoare. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; fulguială. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; fulguială. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare apoasă. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare ocazională. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare ocazională. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică. Cod galben de ninsoare și gheață și cod galben de vânt, până la ora 20.00
Vremea în Alba: Marți, 6 ianuarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Miercuri, 7 ianuarie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare și ploaie
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare slabă
Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; perioade de îngheț
Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; amestec de ninsoare cu lapoviță
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie sporadice
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie sporadice
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; perioade de ninsoare și lapoviță
Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare
Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ameste de ninsoare cu lapoviță
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare slabă
Vremea în Alba: Joi, 8 ianuarie
Alba Iulia: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grade Celsius; rămâne noros
Sebeș: minime de -11 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori joși
Șugag: minime de -12 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -13 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; rămâne noros
Blaj: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; rămâne noros
Ocna Mureş: minime de -13 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare constantă
Zlatna: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; mai frig
Abrud: minime de -13 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare slabă
Cugir: minime de -11 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori joși
Vremea în Alba: Vineri, 9 ianuarie
Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; foarte frig
Sebeș: minime de -9 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; înnorare accentuată
Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; înnorare accentuată
Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; foarte frig
Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; foarte frig
Ocna Mureş: minime de -10 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; frig
Zlatna: minime de -7 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -9 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; înnorare accentuată
Vremea în Alba: Sâmbătă, 10 ianuarie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; insoare, lapoviță și ploaie înghețată
Vremea în Alba: Duminică, 11 ianuarie
Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; perioade de ninsoare
Oaşa: minime de -10 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; perioade de ninsoare
Aiud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -8 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; perioade de ninsoare
Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant noros
