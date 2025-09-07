Eveniment
Vremea în Alba, în săptămâna 8-14 septembrie: se mai răcorește, câteva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea în Alba, în săptămâna 8-14 septembrie: se mai răcorește săptămâna viitoare în județul Alba. Temperaturile vor ajunge, de la 28-29 de grade, la 24-26 de grade, spre finalul săptămânii. În weekend, va fi ușor mai cald, cu maxime de până la 27 de grade.
Sunt anunțate mai multe ploi sau furtuni, în majoritatea localităților, aproape toată săptămâna.
La munte, maximele vor varia între 16-20 de grade (Oașa), respectiv 18-21 de grade (Arieșeni).
Vremea în Alba, în săptămâna 8-14 septembrie:
Vremea în Alba: Luni, 8 septembrie
Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; aversă/furtună
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; aversă/furtună
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse/furtuni
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Vremea în Alba: Marți, 9 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; furtună
Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună
Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; furtuni
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse/furtuni
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse/furtuni
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună
Vremea în Alba: Miercuri, 10 septembrie
Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Joi, 11 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros, mai răcoros
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 12 septembrie
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; perioade de ploaie
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună
Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; aversă
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; aversă
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; furtună
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; perioade de ploaie
Vremea în Alba: Sâmbătă, 13 septembrie
Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse
Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Duminică, 14 septembrie
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare printre nori
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare printre nori
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
sursa: accuweather.com
