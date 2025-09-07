Vremea în Alba, în săptămâna 8-14 septembrie: se mai răcorește, câteva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea în Alba, în săptămâna 8-14 septembrie: se mai răcorește săptămâna viitoare în județul Alba. Temperaturile vor ajunge, de la 28-29 de grade, la 24-26 de grade, spre finalul săptămânii. În weekend, va fi ușor mai cald, cu maxime de până la 27 de grade.

Sunt anunțate mai multe ploi sau furtuni, în majoritatea localităților, aproape toată săptămâna.

La munte, maximele vor varia între 16-20 de grade (Oașa), respectiv 18-21 de grade (Arieșeni).

Vremea în Alba, în săptămâna 8-14 septembrie:

Vremea în Alba: Luni, 8 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; aversă/furtună

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; aversă/furtună

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse/furtuni

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Vremea în Alba: Marți, 9 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; furtună

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; furtuni

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse/furtuni

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse/furtuni

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Vremea în Alba: Miercuri, 10 septembrie

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Joi, 11 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros, mai răcoros

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 12 septembrie

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; perioade de ploaie

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; aversă

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; aversă

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; furtună

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; perioade de ploaie

Vremea în Alba: Sâmbătă, 13 septembrie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; averse

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Duminică, 14 septembrie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare printre nori

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare printre nori

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

