Vremea în luna decembrie: temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și posibile ninsori. Prognoza meteo de Sărbători

Vremea în luna decembrie: temperaturile vor fi mai mari față de cele obișnuite pentru prima lună de iarnă. Meteorologii anunță și perioade cu ploi, în primele două săptămâni. Este posibil să ningă după 15 decembrie.

Maximele vor urca până la 8-10 grade, în centru și est, respectiv 12-13 grade în vest și sud, în această săptămână.

Săptămâna viitoare vor fi 8-9 grade, respectiv 10-12 grade. Însă vor fi și câteva zile mai reci. Minimele vor varia între -1 grad și 4 grade.

Va ploua în 3, 5, 7 și 12 decembrie în vest, în 6-10 decembrie în sud, în 9-12 decembrie în centru, în 7 și 13 decembrie în est. La munte vor fi perioade cu precipitații (ploi și posibile ninsori, din 8 decembrie).

La altitudini mai mici sunt prognozate ninsori în 16-17 decembrie, în nordul și estul țării.

În celelalte două săptămâni până la finalul lunii decembrie vor fi maxime de 3-7 grade.

De Crăciun (24-26 decembrie) vor fi 5-6 grade în centru, sud și est (minime de -1…-2 grade), 7 grade în vest (minime de 1…-1 grad), 1-2 grade la munte (minime de până la -5 grade). Timpul va fi mai mult noros.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, în țară.

Vremea în săptămâna 1-7 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sud-vest a țării, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea în săptămâna 8-14 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 15-21 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 22-29 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

