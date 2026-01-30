Connect with us

Vremea în luna februarie 2026: patru săptămâni cu temperaturi neobișnuite. Perioade cu ploi și ninsori. Prognoza ANM

Publicat

acum 1 minut

Vremea în luna februarie 2026: urmează patru săptămâni cu temperaturi neobișuite. Mai sunt anunțate perioade cu ploi și ninsori. Vor fi variații mari de temperatură de la o zi la alta și de la o regiune la alta.

Ultima lună de iarnă începe cu maxime de 5-6 grade în centru, vest și nord. În Transilvania vor fi însă doar 1-2 grade în Brașov și Cluj.

În sud vor fi maxime de -2 grade, iar în nord-est va fi ger: -7 grade ziua și -14 grade pe timp de noapte.

Vremea în luna februarie 2026. Temperaturi neobișnuite

În 2 februarie va fi mai frig în majoritatea regiunilor. Apoi temperaturile urcă treptat și se ajunge la maxime de 10-13 grade în centru și nord, respectiv 15 grade în vest. Perioada mai caldă va fi 5-6 februarie. În sud se va ajunge doar la 9 grade, iar în nord-est la 5 grade.

Apoi temperaturile vor varia între 5 și 10 grade (cu o perioadă mai rece în jurul datei de 13 februarie, în Transilvania). În nord-est se va încălzi doar până la 7-8 grade.

Vremea se răcește iar din 23 februarie când sunt anunțate minime negative.

Vremea în luna februarie 2026. Perioade cu ploi și ninsori

În Transilvania vor fi ploi și precipitații mixte în perioada 4-11 februarie. Vor mai fi ploi amestecate cu ninsoare din 19 februarie, pentru câteva zile.

În vest va ploua în intervalul 9-14 februarie, 20-22 februarie iar din 25 februarie vor fi precipitații mixte.

În sud și nord-est vor fi ploi în 7-12 februarie, respectiv ploi amestecate cu ninsori în 25-28 februarie.

Vremea în luna februarie 2026. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Vremea în săptămâna 2-8 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în cele sudice.

Temperaturile vor fi mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane. În restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 9-15 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Vremea în săptămâna 16-22 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 23 februarie – 2 martie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

