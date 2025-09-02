Connect with us

Eveniment

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Publicat

acum 2 ore

Vremea în luna septembrie 2025: temperaturile vor fi mai mari decât de obicei pentru prima lună de toamnă. Vor fi maxime de până la 30-32 de grade până în 15 septembrie. Vremea va fi frumoasă, dar sunt anunțate și câteva ploi sau furtuni.

Din a doua jumătate a lunii maximele scad la 20-26 de grade și vor fi perioade cu precipitații. În ultima săptămână a lunii septembrie, temperaturile ajung și la valori sub 20 de grade și sunt prognozate ploi sau furtuni până la finalul intervalului.

Vreme de vară în prima lună de toamnă: Prognoza meteo ANM pe regiuni pentru perioada 1-14 septembrie

Prima lună de toamnă este caracterizată prin vreme frumoasă în prima parte și zile cu ploi sau furtuni, în a doua.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 29 septembrie.

Vremea în săptămâna 1-7 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului. În rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice și centrale.

Vremea în săptămâna 8-14 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 15-21 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sud-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Vremea în săptămâna 22-29 septembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

