Vremea până în 1 decembrie. Variații de temperatură, primele ninsori. Prognoza meteo actualizată, pe patru săptămâni

toamna vremea meteo copaci frunze nori prognoza meteo

acum 4 ore

Vremea până în 1 decembrie. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de cele obișnuite pentru această perioadă. Sunt anunțate și câteva zile cu ploi, iar în 23-24 noiembrie este posibil să ningă.

Temperaturile maxime vor varia între 11 și 14 grade în următoarele zile. Excepție va fi partea de vest, unde va fi ușor mai cald: 15-16 grade. Se mai încălzește ușor în 14-17 noiembrie, dar din 20 noiembrie maximele scad sub 10 grade.

Vezi și Vremea până în 16 noiembrie în Transilvania și în țară: se răcește și vor fi diferențe mari de temperatură. Prognoza pe regiuni

După această dată, minimele vor fi negative. Posibile ploi sunt prognozate pentru 16 și 19 noiembrie.

La finalul lunii noiembrie vor fi 8-10 grade în centru și vest, 6-7 grade în sud și 3-5 grade în est (unde va și ninge, în 30 noiembrie).

Ziua de 1 Decembrie va fi cu maxime de 5-6 grade (excepție, estul țării, unde vor fi 2 grade). Nopțile vor fi reci, cu temperaturi sub zero grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 3-9 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice. Vor fi mai puține precipitații în vest, nord-vest și centru. În rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

