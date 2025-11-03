Vremea până în 16 noiembrie în Transilvania și în țară: se răcește și vor fi diferențe mari de temperatură. Prognoza pe regiuni

Vremea până în 16 noiembrie. Temperaturile scad brusc, de marți, 4 noiembrie, în toate regiunile. De la 19-20 de grade se ajunge la 12-14 grade. Chiar și cu această diferență mare de temperatură, va fi mai cald decât de obicei.

Se mai încălzește puțin în 5-10 noiembrie, iar din 11 noiembrie se revine la regimul termic 13-14 grade.

Sunt anunțate și perioade cu ploi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, în regiuni din țară.

Vremea până în 16 noiembrie: TRANSILVANIA

După o zi caldă, cu media temperaturilor maxime de 20 de grade, răcirea va fi semnificativă marți (4 noiembrie), când temperaturile maxime vor fi în jurul a 12 grade.

Ulterior, în perioada 5 – 10 noiembrie, media temperaturilor maxime va mai crește ușor, până la valori de 14-15 grade. Spre mijlocul lunii noiembrie se va reveni la valori de 11-12 grade.

În primele nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile minime cuprinse între 4 și 7 grade, însă după 7 noiembrie sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 0-2 grade.

Ploi sunt prognozate în noaptea de 4 spre 5 noiembrie și pe parcursul zilei de 5 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

Vremea până în 16 noiembrie: LA MUNTE

Cald va fi în prima zi a săptămânii (3 noiembrie) și în zona de munte, unde media temperaturilor maxime va fi în jurul a 12 grade.

De marți (4 noiembrie) se va răci accentuat, iar media temperaturilor maxime va fi de 6 grade.

În perioada 5 – 10 noiembrie temperaturile cresc ușor. Media acestora va atinge 10-11 grade în unele zile.

După 11 noiembrie, temperaturile sunt în scădere. Media maximelor este estimată la 3-4 grade în data de 12 noiembrie. Ulterior, spre mijlocul lunii, va fi de 5-6 grade.

În primele două nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile pozitive, în general de 2-4 grade, însă ulterior sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 1-2 grade, cu un scenariu de a avea valori negative (-2-0 grade) spre mijlocul lunii.

Vor fi ploi în 4 și 5 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

Vremea până în 16 noiembrie: BANAT

De marți (4 noiembrie) vremea se va răci. Se vor înregista valori termice diurne în jurul normelor multianuale specifice perioadei, respectiv o medie a acestora de 14 grade. Din 5 și până pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va crește ușor, până la valori de 16-17 grade.

Pentru a doua săptămână de prognoză, deși sunt estimate variații în regimul diurn al temperaturilor, acestea se vor menține în jurul normelor climatologice, cu o medie zilnică de 13-14 grade.

Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4-6 grade.

Vor fi ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

Vremea până în 16 noiembrie: CRIȘANA

De marți (4 noiembrie) vremea se va răci. Se vor înregistra valori termice diurne în jurul normelor multianuale specifice perioadei, respectiv o medie a acestora de 14 grade.

Din 5 și până pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va crește ușor, până la valori de 16-17 grade.

Pentru a doua săptămână de prognoză, deși sunt estimate variații în regimul diurn al temperaturilor, acestea se vor menține în jurul normelor climatologice, cu o medie zilnică de 12-14 grade.

Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4-6 grade.

Vor fi ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

Vremea până în 16 noiembrie: MARAMUREȘ

Mult mai cald față de normal va fi pe 3 noiembrie și în Maramureș, unde vor fi temperaturi maxime de 20-21 de grade. Marți (4 noiembrie) se va răci accentuat față de ziua anterioară: media temperaturilor maxime va fi de 13-14 grade. Chiar și cu această răcire, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic.

În perioada 5 – 10 noiembrie se va mai încălzi ușor: media temperaturilor maxime va ajunge la 16 grade.

După data de 12 noiembrie, prezenta estimare indică valori termice în scădere ușoară, cu o medie a maximelor de 11-12 grade.

În primele două nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile minime de 6-7 grade, însă ulterior sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 2-3 grade.

Ploi sunt prognozate în 4 și 5 noiembrie, iar cu o probabilitate relativ ridicată și după 11 noiembrie.

Vremea până în 16 noiembrie: MOLDOVA

Media temperaturilor maxime va scădea de la 16-17 grade în prima zi din interval, până la 13-14 grade. Aceste valori se vor menține fără variații semnificative până în data de 10 noiembrie.

După această dată sunt estimate valori termice diurne în scădere ușoară, la o medie zilnică a acestora de 10-11 grade.

Temperaturile minime vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, când vor fi valori de 6-8 grade. Însă după data de 7 noiembrie acestea vor scădea și se vor apropia de normal, respectiv valori în jurul a 2-3 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 5 noiembrie și în jurul datei de 11 noiembrie.

Vremea până în 16 noiembrie: DOBROGEA

De marți (4 noiembrie), vremea va intra într-un process de răcire, iar temperaturile maxime vor fi în general de 15-16 grade. După 11 noiembrie valorile termice ar putea să mai scadă, astfel prezenta estimare indică valori maxime de 13-14 grade.

În primele nopți din inteval vor fi temperaturi minime în jurul a 10 grade, după 6 noiembrie aceste vor scădea spre o medie regională de 7-8 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în jurul a 6 grade.

Local și temporar vor fi ploi în prima săptămână de prognoză, iar cu o probabilitate ridicată și în 11 și 12 noiembrie.

Vremea până în 16 noiembrie: MUNTENIA

Marți (4 noiembrie) scăderea de temperatură se va resimți în toată regiunea. Media temperaturilor va fi de 14- 15 grade, valori ce se vor menține fără variații semnificative până în data de 8 noiembrie.

O încălzire ușoară ar fi probabilă în 9 și 10 noiembrie, când se pot înregistra temperaturi peste 16-17 grade. Pentru perioada 11-16 noiembrie media zilnică a maximelor va scădea la 12-14 grade.

Temperaturile minime vor fi în general peste normalul climatologic, respectiv o medie în general de 6-7 grade, chiar mai ridicată în primele nopți, dar cu valori mai scăzute la mijlocul lunii noiembrie când sunt estimate 2-4 grade.

Temporar vor fi ploi, cu o probabilitatea mai mare în 5 noiembrie și în 11 și 12 noiembrie.

Vremea până în 16 noiembrie: OLTENIA

Din 5 și până pe 10 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de 14- 16 grade. După 11 noiembrie, tendința va fi de răcire ușoară, astfel caracteristice pentru această regiunie vor fi valorile maxime de temperatură de 12-13 grade.

Temperaturile minime vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, când vor fi valori de 7-9 grade, însă după 7 noiembrie acestea vor scădea spre o medie de 6 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în medie de 1-4 grade, posibil chiar mai scăzute.

Sunt prognozate ploi în noaptea de luni spre marți (4/5 noiembrie) și pe parcursul zilei de 5 noiembrie. Sunt posibile ploi și în restul intervalului, dar cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

