Vremea până în 20 octombrie: când scad temperaturile. Câteva perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea până în 20 octombrie: urmează o săptămână cu temperaturi de până la 30 de grade și chiar peste, mai ales în sudul țării. În rest vor fi până la 27-29 de grade.

Din 25 septembrie, începe un proces, treptat de răcire a vremii, însă vor mai fi perioade cu variații mari de temperatură.

Valorile maxime vor coborî sub 20 de grade, cu excepția zonelor de vest și sud. Vor fi și câteva ploi, la finalul primei luni de toamnă.

Luna octombrie începe cu temperaturi de 21-24 de grade și cer mai mult senin. În perioada 9-15 octombrie va fi mai frig (16-18 grade), apoi temperaturile ajung iar la 20 de grade.

Perioade cu ploi sunt anunțate în 5-8 octombrie. În nord-est posibil să fie și furtuni. Va ploua iar din 13 octombrie, câteva zile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 20 octombrie.

Vremea în săptămâna 22-28 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 6-12 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 13-20 octombrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara.

