Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: temperaturile cresc la finalul acestei săptămâni, în toate localitățile din Alba. Valorile maxime vor urca de la 24 de grade, vineri, la 27-28 de grade, sâmbătă și duminică.
Cerul va fi mai mult senin, soarele fiind temporar umbrit de câțiva nori.
La munte, maximele vor varia între 16-22 de grade (Oașa), respectiv 17-23 de grade la Arieșeni.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 19 septembrie
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare, câțiva nori
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare, câțiva nori
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare, câțiva nori
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 20 septembrie
Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 21 septembrie
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit
Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.