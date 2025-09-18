Connect with us

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: temperaturile cresc la finalul acestei săptămâni, în toate localitățile din Alba. Valorile maxime vor urca de la 24 de grade, vineri, la 27-28 de grade, sâmbătă și duminică.

Cerul va fi mai mult senin, soarele fiind temporar umbrit de câțiva nori.

La munte, maximele vor varia între 16-22 de grade (Oașa), respectiv 17-23 de grade la Arieșeni.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 19 septembrie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare, câțiva nori

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare, câțiva nori

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare, câțiva nori

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 20 septembrie

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 21 septembrie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

sursa: accuweather.com

