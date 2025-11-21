Connect with us

Eveniment

Vremea până la Crăciun: variații mari de temperatură, zile cu ploi și la munte câteva ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

vremea prognoza meteo pe regiuni

Publicat

acum 31 de secunde

Vremea până la Crăciun: meteorologii anunță temperaturi mai mari față de cele obișnuite, la final de noiembrie și început de decembrie. 

Vor fi maxime de 10-14 grade în prima parte a săptămânii viitoare, apoi temperaturile scad la 6-10 grade. Sunt anunțate ploi în 25-27 noiembrie, în Transilvania, Banat și Maramureș.

În același regim termic, cu variații de la o regiune la alta, vor fi și primele zile din decembrie. Pentru 1 Decembrie sunt anunțate maxime de 8-10 grade Celsius.

Vezi și Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

Din 2 decembrie este posibil să plouă în centru și vest, iar după 4 decembrie vor fi ninsori în nord și la munte.

Mai frig va fi în 8-9 decembrie, cu maxime de 1-5 grade și minime negative. În nord și la munte, și maximele vor fi sub zero grade. Urmează apoi alternanțe de câte două-trei zile mai calde (6-8 grade) și altele mai reci (0-3 grade). Spre finalul intervalului vor fi 7-8 grade.

Alte perioade cu ninsori sunt anunțate după 19 decembrie în nord și la munte.

Administrația Națioală de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 22 decembrie.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 1-7 decembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor avea o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea în săptămâna 8-14 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 31 de secunde

Vremea până la Crăciun: variații mari de temperatură, zile cu ploi și la munte câteva ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum O oră

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Evenimentacum 2 ore

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum o zi

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Economieacum o zi

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii
Evenimentacum 2 ore

PNL a pierdut procesul cu AEP. Va trebui să returneze 14 milioane lei folosiți în campania lui Ciucă. Decizia nu este definitivă
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazino jocuri de noroc inteligenta artificiala
Sportacum 2 ore

Cum inteligența artificială rescrie regulile bonusurilor de cazino (P)
Evenimentacum 22 de ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Evenimentacum 4 ore

Festival de România 2025: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian&Brothers, Marius Mihalache și alții fac Alba Iulia să vibreze. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 9 ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 10 ore

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Actualitateacum 3 ore

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 21 de ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie