Vremea până la Crăciun: variații mari de temperatură, zile cu ploi și la munte câteva ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea până la Crăciun: meteorologii anunță temperaturi mai mari față de cele obișnuite, la final de noiembrie și început de decembrie.

Vor fi maxime de 10-14 grade în prima parte a săptămânii viitoare, apoi temperaturile scad la 6-10 grade. Sunt anunțate ploi în 25-27 noiembrie, în Transilvania, Banat și Maramureș.

În același regim termic, cu variații de la o regiune la alta, vor fi și primele zile din decembrie. Pentru 1 Decembrie sunt anunțate maxime de 8-10 grade Celsius.

Vezi și Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

Din 2 decembrie este posibil să plouă în centru și vest, iar după 4 decembrie vor fi ninsori în nord și la munte.

Mai frig va fi în 8-9 decembrie, cu maxime de 1-5 grade și minime negative. În nord și la munte, și maximele vor fi sub zero grade. Urmează apoi alternanțe de câte două-trei zile mai calde (6-8 grade) și altele mai reci (0-3 grade). Spre finalul intervalului vor fi 7-8 grade.

Alte perioade cu ninsori sunt anunțate după 19 decembrie în nord și la munte.

Administrația Națioală de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 22 decembrie.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 1-7 decembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor avea o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea în săptămâna 8-14 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News