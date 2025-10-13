Vremea până la finalul lunii octombrie: un nou val de frig și ploi. Prognoza meteo pe două săptămâni, în regiuni din țară

Vremea până la finalul lunii octombrie: se răcește săptămâna aceasta, în toată țara. Temperaturile scad și vor fi perioade cu ploi, iar la munte lapoviță și ninsori. Vor fi condiții de formare a brumei, noaptea și dimineața.

Va fi frig în perioada 14-16 octombrie, respectiv 19-20 octombrie. Temperaturi mai scăzute vor fi și în 26 octombrie.

Va ploua săptămâna aceasta în sud (15-18 și 20 octombrie), în Transilvania și Moldova (în jurul datei de 20 octombrie), în vest (26 octombrie).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza pentru următoarele două săptămâni, în regiuni din țară.

Vremea până în 26 octombrie: Transilvania

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale. Excepție face debutul intervalului când vremea va fi rece.

În a doua săptămână de anticipație vremea va intra într-un proces de încălzire. Media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 12 și 17 grade. Cele mai mici valori vor fi în datele de 14-16, respectiv 19-20 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-18, respectiv 20-21 ale lunii în curs). Media acestora va fi de 0-2 grade și se va putea forma brumă. În restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 2 și 6 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: la munte

Regimul termic diurn, cu alternanțe de la o zi la alta, se va situa în prima săptămână de prognoză în general sub cel specific perioadei. Excepție sunt mai ales cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media temperaturilor maxime din zona montană va fi cuprinsă între 4 și 10 grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-16 și 19-20 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie până spre data de 22 octombrie când media acestora va fi de-3…-1 grad. În restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi în creștere și vor deveni apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie a zonei montane de 3-5 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate. În zona montană înaltă vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea până în 26 octombrie: Banat

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale. Excepție vor fi cele de la mijlocul acesteia când vremea va fi rece.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade. Cele mai mici valori vor fi în jurul datelor de 15 și 20 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 15-17, respectiv 20 ale lunii în curs). Media acestora va fi de 2-4 grade.

În restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: Crișana

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei. Excepție va fi jumătatea săptămânii când vremea va fi rece.

La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 18 grade. Cele mai mici valori vor fi în intervalele 15-16, respectiv 19-20 octombrie.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în datele de 16-17 și 20-21 octombrie (media temperaturilor nocturne 2-4 grade). în celelalte nopți, aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: Maramureș

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa sub cele specificr perioadei până în jurul datei de 21 octombrie. Atunci vremea va intra într-un proces de încălzire.

Media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 13 și 17 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 14-16, respectiv 19-20 octombrie.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 15-17 și 20-21 octombrie. Media temperaturilor nocturne va fi de 0-2 grade și se va putea forma brumă. În celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 3 și 6 grade.

Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: Moldova

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în general sub mediilor multianuale. Excepție sunt cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 13 și 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 13-15 și 19-20 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2-3 grade. În restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: Dobrogea

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale. Excepție va fi mijlocul intervalului când vremea va fi rece.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 14 și 19 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14-16, respectiv 19-21 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 5-7 grade.

În restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 8 și 11 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: Muntenia

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei. Excepție va fi jumătatea săptămânii când vremea va fi rece.

La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv în jurul lui 20 octombrie.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 3-5 grade. În celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 6 și 8 grade.

Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea până în 26 octombrie: Oltenia

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale. Excepție va fi mijlocul intervalului când vremea va fi mai rece decât în mod normal.

În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 15 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-17, respectiv 10-21 octombrie.

Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 4-6 grade. În restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 6 și 8 grade.

Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

