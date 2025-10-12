Eveniment
Vremea în Alba, săptămâna 13-19 octombrie: zile de toamnă autentică, cu nopți reci și zile însorite. Prognoza meteo pe localități
Săptămâna 13–19 octombrie aduce în județul Alba o vreme de toamnă autentică, cu dimineți și nopți reci. La munte, minimele vor coborî sub pragul înghețului.
În prima parte a săptămânii sunt așteptate ploi slabe și trecătoare, care se vor risipi treptat, iar de joi vremea va deveni frumoasă, chiar dacă temperaturile maxime nu vor mai depăși 14 – 16 grade Celsius.
Sfârșitul de săptămână va aduce zile frumoase, specifice unei toamne blânde, cu soare strălucitor și cer senin.
Citește și Vremea până în 10 noiembrie: diferențe mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Luni și marți (13–14 octombrie): început de săptămână răcoros și ușor instabil. Se anunță câteva averse izolate, mai ales în zonele de munte. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 16 grade Celsius în zonele joase și 5 până la 8 grade Celsius în zona montană.
Miercuri (15 octombrie): cerul va fi variabil, cu alternanțe de nori și soare. Maximele nu mai trec de 14 grade Celsius. La munte, minimele coboară sub pragul înghețului.
Joi și vineri (16–17 octombrie): soarele își face simțită prezența, iar temperaturile cresc ușor. Nopțile rămân reci, chiar cu valori de 0 – 2 grade Celsius în depresiuni și minime negative a munte.
Sâmbătă și duminică (18–19 octombrie): weekend cu vreme frumoasă, predominant însorită. Doar izolat apar nori sau ploi slabe, în special în zona de munte. Maximele se mențin între 13 și 16 grade Celsius, iar minimele între 1 și 4 grade Celsius.
Vremea în Alba: Luni, 13 octombrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse scurte
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse scurte
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; posibil o aversă
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; posibil o aversă
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; posibil o aversă
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; posibil o aversă
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; câteva averse scurte
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Marți, 14 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; șanse de ploaie
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Miercuri, 15 octombrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Joi, 16 octombrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Vremea în Alba: Vineri, 17 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Sâmbătă, 18 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Duminică, 19 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse, mai ales dimineața
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; după un început de zi noros, revine soarele
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.