Vremea în Alba, săptămâna 13-19 octombrie: zile de toamnă autentică, cu nopți reci și zile însorite. Prognoza meteo pe localități

acum 5 secunde

Săptămâna 13–19 octombrie aduce în județul Alba o vreme de toamnă autentică, cu dimineți și nopți reci. La munte, minimele vor coborî sub pragul înghețului.

În prima parte a săptămânii sunt așteptate ploi slabe și trecătoare, care se vor risipi treptat, iar de joi vremea va deveni frumoasă, chiar dacă temperaturile maxime nu vor mai depăși 14 – 16 grade Celsius.

Sfârșitul de săptămână va aduce zile frumoase, specifice unei toamne blânde, cu soare strălucitor și cer senin.

Citește și Vremea până în 10 noiembrie: diferențe mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Luni și marți (13–14 octombrie): început de săptămână răcoros și ușor instabil. Se anunță câteva averse izolate, mai ales în zonele de munte. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 16 grade Celsius în zonele joase și 5 până la 8 grade Celsius în zona montană.

Miercuri (15 octombrie): cerul va fi variabil, cu alternanțe de nori și soare. Maximele nu mai trec de 14 grade Celsius. La munte, minimele coboară sub pragul înghețului.

Joi și vineri (16–17 octombrie): soarele își face simțită prezența, iar temperaturile cresc ușor. Nopțile rămân reci, chiar cu valori de 0 – 2 grade Celsius în depresiuni și minime negative a munte.

Sâmbătă și duminică (18–19 octombrie): weekend cu vreme frumoasă, predominant însorită. Doar izolat apar nori sau ploi slabe, în special în zona de munte. Maximele se mențin între 13 și 16 grade Celsius, iar minimele între 1 și 4 grade Celsius.

Vremea în Alba: Luni, 13 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse scurte

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse scurte

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; posibil o aversă

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; posibil o aversă

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; posibil o aversă

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; posibil o aversă

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Marți, 14 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; șanse de ploaie

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Miercuri, 15 octombrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Joi, 16 octombrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Vremea în Alba: Vineri, 17 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 18 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Duminică, 19 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse, mai ales dimineața

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; după un început de zi noros, revine soarele

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

sursa: accuweather.com

