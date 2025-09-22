Vremea se schimbă radical. Val de frig, ploi torențiale și vânt puternic. Furtuna ce afectează Europa ajunge în România

Vremea se schimbă radical. România va intra sub influența furtunii Zack ce face ravagii în Europa. Urmează zile reci, ploi torențiale și vânt puternic.

Vremea severă se va resimți mai întâi în vestul țării, apoi va cuprinde și celelalte zone.

De miercuri, vremea se răcește semificativ, mai ales în nordul și nord-vestul țării.

„O schimbare importantă în aspectul vremii o aşteptăm de pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile vor scădea în partea de nord, nord-vest a ţării, în special, în Moldova. De joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, pentru antena3.ro .

Potrivit meteorologului, temperaturile scad sub normalul perioadei și vor fi ploi în toate regiunile țării. Mai mult, la altitudini mari va fi lapoviță și ninsoare.

Mai sunt însă două zile cu vreme frumoasă și temperaturi foarte mari (luni și marți).

Furtuna Zack

Furtuna Zack a afectat deja mai multe țări din Europa. În Germania, sunt avertizări de vânt puternic cu rafale de peste 80 de km/h, respective 120 km/h în zonele montane. Și în Olanda sunt vijelii, iar în Polonia au fost semnalate furtuni locale. Situația este similară, cu vânt puternic, în Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News