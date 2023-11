WARBOY, proiecții în Alba. Interviu cu regizorul Marian Crișan: Când am ajuns în Apuseni, am simțit că am ajuns în film.

Reporter: Cum ați ales locațiile din Munții Apuseni pentru filmare. Considerați că acestea contribuie la atmosfera și autenticitatea poveștii?

Marian Crișan: Am bătut multe locuri pentru a găsi locații potrivite pentru WARBOY. Am fost în zona Vrancea, zona Făgăraș, dar nu am găsit ce căutam.

Știam că în Apuseni sunt acele case de lemn părăsite în mai multe locuri, așa că am ajuns să batem Munții Apuseni în vara lui 2020 și 2021.

Când am ajuns în zona Ghețarilor și în special la Poiana Călineasa, am simțit că am ajuns în film.

Asta deoarece acolo am găsit multe case de lemn unde țăranii stau peste vara cu vacile și cu caii.

Acele mici cătune și peisajul din zona Rezervației Naturale Munții Apuseni au devenit scena pentru acțiunea din WARBOY.

Pe lângă asta, știam peisajele din Apuseni din copilărie și studenție când făceam excursii la Stana de Vale, Boga, Padiș, Arieșeni și desigur la Ghețarul Scărișoara.

Munții Apuseni sunt un peisaj foarte cinematografic și au contribuit la senzația de film western pe care o are filmul.

Reporter: Care au fost principalele provocări de producție asociate filmării într-un mediu montan precum Munții Apuseni?

Marian Crișan: Am filmat mult în Rezervația Naturală Munții Apuseni în locuri în care accesul s-a făcut doar la picior.

Au fost momente în care echipamentul a fost dus cu jeepuri pe drumuri forestiere în locuri în care accesul era foarte dificil.

A fost însă și premiza unor filmări care au dus la ceva spectaculos, deoarece avem secvențe pe creste de munte, treceri prin râuri de munte, peșteri sau defilee.

Cum e tunnarea unui film în Munții Apuseni?

Reporter: Aveți o amintire specială din timpul filmărilor în Munții Apuseni?

Marian Crișan: Toată filmarea este o amintire frumoasă pentru echipa noastră. Am fost ca într-o tabără în munți.

După aproape doi ani de pandemie, de stat mai mult în casă, am stat tot timpul în aer liber, în pădure, împreună cu cei doi cai.

Au fost două luni pline de soare și aer curat care au trecut ca o aventură pentru noi.

Reporter: Cum ați abordat povestea și cum ați reușit să echilibrați contextul războiului și povestea personală a adolescentului român?

Marian Crișan: În Warboy, personajul principal Nicu, un băiat de 14 ani, speră că tatăl lui plecat pe frontul de Est se va întoarce și că apoi vor putea lucra împreună cu caii în pădure.

Și această motivație interioară îl face să pornească spre Est. Întâlnirea cu Earl este una din seria de întâlniri cu soldații diferitelor armate care traversează pădurile.

Nicu și Earl pornesc mai departe împreună și dezvoltă o relație de apropiere.

Nicu vede în Earl un fel de adult care poate să îl protejeze, un fel de imagine a tatălui.

Dar ce cred că este mai interesant e că și Earl vede în Nicu un ”fiu”. Un copil singur fără tată, la fel cum și sunt copiii lăsați acasă în Littlefield, Texas.

Casele și costumele au fost reconstituite fidel epocii și zonei

Reporter: Cum v-ați documentat pentru a înțelege mai bine perioada istorică și experiența adolescenților români din timpul războiului?

Marian Crișan: Am fost impresionat să descopăr în discuțiile cu oamenii locului că lumea satului are multe lucruri neschimbate de sute de ani.

Am găsit în zona Ghețarilor, Poiana Călineasa, Alba un cătun pe care l-am aranjat să arate ca în 1944, în special casa în care locuiește Nicu și familia lui.

Atât casele și obiectele care apar în film cât și costumele au fost reconstituite fidel epocii și zonei de către departamentele de scenografie (Simona Pădurețu) și costume (Dana Păpăruz).

Desigur că au fost luni de cercetare pe teren, în cărți și arhive foto.

Am avut sprijinul Muzeului Etnografic Transilvania care ne-a facilitat accesul la o arhivă foto din anii 1930-1950, cu fotografii din mai multe zone din Ardeal.

Repoter: Ați găsit ceva util în acele fotografii?

Acele fotografii au fost neprețuite deoarece erau documente reale despre cum se îmbrăcau țăranii în acele vremuri și ce puteai vedea lângă casele lor.

Există un set de fotografii în acea arhivă care înfățișează lucrători la o exploatare forestieră undeva la sfârșitul anilor 30.

Printre lucrători este și un băiat de vreo 14-15 ani similar cu personajul nostru din film.

Acea fotografie a fost foarte importantă pentru departamentul costume, deoarece arăta exact cum era îmbrăcat și chiar cum era tuns acel adolescent.

Filmul WARBOY are șanse să ajungă pe platformele de streaming din SUA

Reporter: Mi se pare că filmul are și multe elemente care țintesc piața americană: aviator american, formatul, elemente muzicale… Ați avut de la început această intenție de a-l face disponibil unui public internațional?

Marian Crișan: Sperăm să distribuim filmul măcar pe platformele de streaming și în Statele Unite.

Avem deja discuții în acest sens cu un distribuitor. Faptul că filmul este vorbit și în limba engleză și îl are într-un rol principal pe texanul Reginald Ammons, cred că ne va ajuta.

Reporter: Ce așteptări aveți de la public, în ceea ce privește receptarea unui asemenea subiect?

Marian Crișan: Până acum am avut multe reacții pozitive. Cred că publicul așteaptă și filme românești de gen care nu sunt neapărat comedie.

WARBOY e un film care amestecă mai multe genuri: aventură, film de război, film pentru adolescenți, chiar și western.

E un film potrivit pentru toată familia și un film care te transportă într-o altă lume, o lume rurală montană din România anilor 40.