Eveniment

Zboruri directe Cluj-Napoca – Istanbul, introduse din octombrie 2025. Program

Publicat

acum 2 ore

Pasagerii din Transilvania vor putea zbura direct la Istanbul, una dintre cele mai importante metropole ale lumii, datorită noii rute aeriene inaugurate la Cluj. 

Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj, Consiliul Județean Cluj şi AnimaWings anunță operarea unei noi rute aeriene între Cluj-Napoca și Istanbul, una dintre cele mai dinamice metropole ale lumii și totodată o destinație extrem de interesantă.

Noua conexiune aeriană le va permite pasagerilor din Cluj și din întreaga regiune a Transilvaniei să ajungă direct la Istanbul Grand Airport (IST) – cel mai mare hub aerian al Europei și o poartă strategică spre sute de destinații internaționale.

Astfel, din 16 octombrie 2025, zborurile din Cluj-Napoca spre Aeroportul Internațional iGA Istanbul au fost introduse zboruri cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Programul zborurilor Cluj – Istanbul și retur

Conform datelor publicate de Airports Council International (ACI) World, Aeroportul Internațional iGA Istanbul se clasează pe locul al 7-lea la nivel mondial, cu peste 80 milioane de pasageri transportați în anul 2024.

Distanța între Aeroportul iGA Istanbul și centrul orașului Istanbul este de aproximativ 50 de kilometri.

David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj: „Ne bucură faptul că, la doar 10 luni de la debutul operării de zboruri regulate de pe aeroportul clujean, compania aerienă AnimaWings își continuă procesul accelerat de expansiune.

Pasagerii vor putea beneficia de noi opţiuni de călătorie cu AnimaWings, prin noua rută Cluj-Napoca – Istanbul.

Avem convingerea că decizia companiei aeriene va fi apreciată atât de mediul de afaceri, cât și de ceilalți pasageri ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, susţinând creşterea fluxurilor de călătorie spre/dinspre Turcia şi regiunea Transilvaniei.”

Marius Pandel, CEO AnimaWings: „Ne bucurăm să marcăm astăzi inaugurarea zborurilor directe AnimaWings între Cluj și Istanbul – o rută cu un potențial major atât pentru traficul de business, cât și pentru cel turistic.

Istanbulul este un hub global care conectează Europa cu Asia, iar introducerea acestei rute reprezintă un pas important în strategia noastră de extindere și de consolidare a rețelei de rute internaționale operate din Cluj.

Ne dorim ca fiecare zbor AnimaWings să ofere pasagerilor din întreaga regiune o experiență de călătorie plăcută, confortabilă și sigură, la standardele noilor aeronave Airbus A220-300 din flota noastră.”

În prezent, compania românească AnimaWings mai operează de pe Aeroportul Internaţional Cluj, zboruri interne spre București, cu 14 frecvenţe pe săptămână, iar Istanbul resprezintă cea de-a doua destinație pentru zboruri regulate, din portofoliul companiei aeriene.

