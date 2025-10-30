Connect with us

Zeci de profesori și alți angajați în învățământ din Alba au participat la protest în București. Revendicările sindicaliștilor

Publicat

acum 2 ore

Zeci de profesori, personal auxiliar și administrativ din învățământ, din județul Alba au participat la protestul desfășurat miercuri, 29 octombrie, în Piața Victoriei din București.

Manifestarea a reunit circa 10.000 de sindicaliști din țară. A fost organizată de Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Sindicală Națională Meridian.

Din Alba, au fost prezenți 50 de membri ai Uniunii Teritoriale FSE „Spiru Haret”.

Revendicările sindicaliștilor

”Am solicitat, alături de colegii din sistemul de învățământ, abrogarea imediată a măsurilor anti-educație cuprinse în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și a actelor subsecvente, care au generat haos în unitățile de învățământ și nemulțumire în rândul salariaților.

Cei peste 30.000 de protestatari au vrut, prin această acțiune de protest, să atragă atenția și asupra situației economice și sociale tot mai dificile, marcată de venituri insuficiente pentru un trai decent, condiții de muncă precare și o pierdere constantă a puterii de cumpărare.

Costul vieții (alimente, energie, locuire) a crescut accelerat, mai ales după măsurile guvernamentale de crestere a TVA și liberalizarea speculativă a energiei electrice, în timp ce salariile au rămas mult în urma inflației.

Dacă ne uităm pe date actuale, România înregistrează cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din Uniunea Europeană – 19% dintre salariați sunt considerați lucrători săraci (față de media UE de 9%), adică persoane care, deși muncesc, nu câștigă suficient pentru a-și acoperi nevoile de bază”, a transmis .președintele FSE „Spiru Haret”Alba, Bogdan Petru Cârcoană.

Potrivit sursei citate, a fost solicitat sprijinul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ pentru deblocarea posturilor de îngrijitoare grădiniță și bucatărese. Cererea a ajuns  la Ministerul Educației și Cercetării.

”În condițiile în care Ministerul nu va debloca printr-un memorandum concursurile, riscăm să ne trezim cu probleme majore în mai multe unități de învățământ”, mai transmit sindicaliștii din Alba.

Nemulțumirile angajaților din învățământ

Sindicatul din Alba a amintit măsurile din noua legislație, contestate de reprezentanții din învățământ:

  • creșterea cu 2-4 ore săptămânal a normei didactice de predare pentru cadrele didactice, fără nicio compensare salarială; ”din contră, salariile multora dintre colegii noștri au scăzut începând cu 1 septembrie”, transmit sindicaliștii
  • comasarea forțată a unităților de învățământ și majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari la clasă/grupă; aceasta a generat ”dificultăți de acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate și subminează  calitatea actului didactic individualizat”
  • reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de „plată cu ora” – ”descurajează acoperirea posturilor la disciplinele deficitare”
  • limitarea degrevărilor pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control la cel mult jumătate din norma didactică – ”sufocă managementul școlar”, mai transmit sursele citate.
