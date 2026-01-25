Zile libere 2026: care este următoarea minivacanță pentru români. Drepturi și obligații pentru salariați și angajatori

Zile libere 2026: în acest an, angajații români au dreptul la 16 zile libere legale. Însă doar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii. Ziua de 24 ianuarie, în care s-a sărbătorit Unirea Principatelor Române, a picat sâmbăta, care era deja liberă pentru majoritatea angajaților.

În calendarul zilelor libere legale, următorul interval de minivacanță va fi abia de Paște 2026, la mijlocul lunii aprilie. Va fi un weekend prelungit, cu patru zile libere.

Apoi, minivacanța de 1 Mai va fi cu trei zile libere pentru unii angajați.

Zile libere 2026

În anul 2026 sunt 17 zile libere legale, însă 1 Iunie (Ziua Copilului) coincide cu a doua zi de Rusalii, astfel că, practic, vor fi doar 16. Dintre acestea 12 zile sunt în cursul săptămânii și 5 în weekend.

Joi, 1 ianuarie: Anul Nou

Vineri, 2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou

Marți, 6 ianuarie – Boboteaza

Miercuri, 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române

Vineri, 10 aprilie - Vinerea Mare înainte de Paștele Ortodox

Duminică, 12 aprilie - Paștele Ortodox

Luni, 13 aprilie - A doua zi de Paște

Vineri, 1 mai - Ziua muncii

Duminică, 31 mai – Rusaliile

Luni, 1 iunie - A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

Sâmbătă, 15 august - Adormirea Maicii Domnului

Luni, 30 noiembrie - Sfântul Andrei

Marți, 1 decembrie - Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie - prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie - A doua zi de Crăciun.

Drepturi pentru salariați

Angajații au mai multe drepturi în contextul zilelor libere legale. Dacă muncesc în firme sau instituții în care trebuie asigurată continuitatea activității (unități medicale de exemplu), Codul Muncii prevede că:

trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile.

Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5000 și 10.000 de lei.

De asemenea, concediul de odihnă se acordă anual, cel puțin 21 de zile lucrătoare, proporțional cu activitatea prestată.

Alte zile libere

Potrivit legislației, angajatul are dreptul și la alte zile libere, plătite, pentru:

căsătoria salariatului: 5 zile

căsătoria unui copil: 2 zile

nașterea unui copil: 10 zile (+15 zile dacă a urmat un curs de puericultură)

decesul soțului/soției, părinților, copiilor, socrilor, fraților/surorilor: 5 zile

schimbarea locului de muncă/domiciliului: 5 zile

donarea de sânge: 1 zi

îngrijirea sănătății copilului: 2-3 zile.

Angajații în medii toxice/periculoase pot primi 3-10 zile suplimentare.

Pentru rezolvarea unor situații personale, cu acordul angajatorului, se poate acorda concediu fără plată, ce poate ajunge până la 90 de zile în anumite domenii.

