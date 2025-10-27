Connect with us

Ziua Națională de 1 Decembrie la Alba Iulia, sub semnul întrebării. Primăria și CJ Alba cer un milion de lei de la Bolojan

Ziua Națională de 1 Decembrie la Alba Iulia, sub semnul întrebării. Autoritățile locale sunt în prezent blocate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2025, care interzice instituțiilor și autorităților publice locale, să finanțeze organizarea de evenimente culturale sau comunitere cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, fără a se limita însă la acestea.

Ordonanța prevede o interdicție pentru utilizarea fondurilor publice, precum și a celor provenite din donații și sponsorizări în finanțarea organizării de evenimente culturale sau comunitare,

Această ordonanță vizează toate instituțiile, indiferent de modul de finanțare sau de subordonare.

Astfel, nu sunt exceptate cheltuielile aferente evenimentelor ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale sau alte sărbători publice stabilite prin lege, deci nici Ziua Națională.

Primăria și CJ-ul cer bani de la Bolojan

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au transmis un memorandum Guvernului în care arată că este în imposibilitatea de a organiza activități dedicate zilei de 1 Decembrie și comemorării Revoluției din 1989.

Din acest motiv, primarul Gabriel Pleșa a cerut exceptarea acestor cheltuieli, pentru a permite contractarea și desfășurarea tuturor activităților incluse în programul evenimentelor.

Mai mult, administrația locală a cerut din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru suma de 600.000 de lei pentru Ziua Națională.

Și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Alba au cerut bani Guvernului. Este vorba despre 467.000 de lei pentru diferite activități din ceea ce ar trebui să fie programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale la Alba Iulia.

Banii au fost solicitați pentru activitățile derulate de Centrul pentru Cultură ”Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga”.

Ce activități ar putea avea loc de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia

Potrivit unor surse alba2.ro, reprezentanții armatei iau în calcul un ceremonial militar pe străzile din oraș. De asemenea, ar putea avea loc, potrivit primelor informații, lansări de carte, un concert susținut de Centrul de Cultură Augustin Bena și mai multe activități de reenactment din partea muzeului. De asemenea ar putea fi organizat ca și în anii precendenți o expoziție etnografică. Activitățile ar urma să fie organizate de instituțiile subordonate Consiliului Județean Alba.

Foto: Arhivă

