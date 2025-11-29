1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. GHID pentru cei care sărbătoresc Ziua Națională. PROGRAM, parcări, localuri, obiective turistice

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia – Ziua Națională: români din toată țara sunt așteptați să sărbătorească la Alba Iulia cei 107 ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918.

Programul oficial cuprinde parada militară, spectacole, concerte, focuri de artificii. Autoritățile au stabilit măsuri pentru desfășurarea în siguranță a sărbătorii.

Peste 100.000 de români au venit la Alba Iulia, acum 107 ani, la Marea Adunare Naţională. Atunci, mulţimile au intrat fie pe la Poarta I a Cetăţii, urmând traseul celorlate porţi, fie prin partea de vest a fortificaţiei, pe atunci “câmpul lui Horea“, în prezent zona din faţa Catedralei Încoronării.

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025 – Ziua Națională

SÂMBĂTĂ, 29 noiembrie 2025

10.00 Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia. Parada portului popular Itinerant: Monumentul Unirii – Sala Unirii

Itinerant: Monumentul Unirii – Sala Unirii orele 10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională. Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

– România tradițională. Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei orele 10.00-20.00 Costel Pătrășcan – 1 Decembrie la Români – expoziție de caricatură la Depozitul de ceramică veche

10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului şi al doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera. Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

11.00 Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia. Prezentarea soliilor Unirii Sala Unirii

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba. Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte – Atrium Ora 11.00 Berekméri Árpád Róbert, Gordán Edina, Kollégiumból a halálba! Szabó Árpád és Ágai László kollégiuni tanárok hadinaplói / Din colegiu la moarte! Jurnalele de război ale profesorilor Árpád Szabó și László Ágai, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezintă Berekméri Árpád Róbert și Gordán Edina Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 13.00 Emil-Ciprian Vestemean, Incredibile istorisiri și iubiri. O antologie de bizarerii, sentimente și vise, Cluj-Napoca, Editura Curs, 2025 – prezintă Monica Hriscu şi Emil-Ciprian Vestemean Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 15.00 – Ion Lăncrănjan, MANUSCRIPTE. Documente olografe din arhiva bibliofilului Ion C. Rogojanu, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2025 – prezintă conf.univ.dr. Georgeta Orian, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi prof. univ. dr. Nicolae Lupu Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 15.30 – Atrium Centurionum – Georgeta Orian (coordonator), Cruciada copiilor – o perspectivă transculturală. Ficțiuni, rescrieri, localizări, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2025 – prezintă conf.univ.dr. Georgeta Orian, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia / Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 16.00 Moment muzical cu Vlad Jurcoveţ (pian) şi Sergiu Geogean (nai) / Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 17.00 –Anul „Cardinal Iuliu Hossu” – Sala Unirii Ora 17.00 – Corul Angeli al Catedralei Greco – Catolice „Schimbarea la Față” din Cluj Napoca. Coordonator prof. Angela David – Sala Unirii Ora 18.00 – Sala Unirii – Vasile Bărbat. Teologul episcopului și al Bisericii Române Unite (1701-1773). Traducerea din limba italiană de Irina-Cristina Mărginean revăzută de Cristian Bădiliță. Ediție, studiu introductiv, note și bibliografie de Laura Stanciu. Prefață de P. F. Lucian Mureșan P. S. Cristian Dumitru Crișan, București, Editura Vremea, 2023 – prezinta CSI dr. hab. Remus Câmpeanu, Institutul de Istorie „Gheorghe Barițiu”, Academia Română, Cluj-Napoca – Sala Unirii Ora 18.30 – Laura Stanciu, Greco-catolici dincolo de Cortina de Fier. Vasile Bărbat în vâltoarea Secolului XX, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezinta CSI dr. hab. Remus Câmpeanu, Institutul de Istorie „Gheorghe Barițiu”, Academia Română, Cluj-Napoca Sala Unirii Ora 19.00 – Elena Mihu (editor), Această pesmă cu cântări lumești și veselitoare culese de Dimitrie Ardelean. Poezii populare într-un manuscris ardelean din 1831, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezintă dr. Florin Bogdan, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

– Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba. Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte – Atrium

14.30 Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia. Spectacol folcloric de dansuri şi cântece populare Centrul Multifuncțional „Gheorghe Șincai”

16.30 Memorie în Lumină. Moment în memoriam personalităţilor implicate în realizarea Unirii Transilvaniei cu România Cvartetul de coarde al Judeţului Alba: Dan-Liviu Cernat, Mădălina Danciu, Mădălina Gherman-Neag şi Cătălina Craiu Esplanada Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia şi Sala Unirii

Ora 17.00 – PS Cristian Dumitru Crișan, Albumul Adevăr și libertate: Iuliu Hossu și biserica persecutată, București, 2025 – prezintă Cornel Brad Sala Unirii

Ora 17.30 – Sala Unirii – Radu-Vasile Roșu (coord.), Cardinalul Iuliu Hossu: de la Alba Iulia la martiriul tăcut, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – pr. prof. univ. dr. Cristian Barta, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Sala Unirii

18.00 Festivalul Național Studențesc “Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a. Concert Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu. „Viață de Român”, recital Grigore Gherman , prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto. Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

, prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto. 18.30 Concerte: Argatu’, CA Band, David Ciente & Maria Chivu & Grupul Jianca Scenă – Piața Cetății Alba Carolina

19.00 Revista de front Deschiderea expoziţiilor dedicate Primului Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

20.00 Alifantis sau Baniciu? Poezie, muzică, dialoguri Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025

10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00. Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

12.00 Arborarea Drapelului Național al României Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării

12.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

12.45 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Mihai Viteazul

13.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Iuliu Maniu

14.00 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Ion I.C. Brătianu

14.30 Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican. Casa Memorială Camil Velican, str. Primăverii, nr. 7

Casa Memorială Camil Velican, str. Primăverii, nr. 7 15.00 Alba Iulia, case din afara Cetății. Vernisaj expoziție pictură Casa Memorială Camil Velican

15.30 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Vernisaj Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României

Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

16.00 240 ani de la execuţia liderilor răscoalei, Horea Cloşca şi Crişan Obeliscul lui Horea, Cloşca şi Crişan

17.00 Caleidoscopul Unirii Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.00 Enigmele României Proiecţie: Asasinatul lui Barbu Catargiu; Misterul lui Vlad Ţepeş şi Elisabetei Bathory Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

18.00 Veșnică recunoștință oamenilor Unirii! Ceremonii de pomenire și luminație la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican, Aurel Sava Cimitirul Maieri

18.30 Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu și Banda, Marius Mihalache & Band Scenă – Piața Cetății Alba Carolina

20.00 Concert muzică clasică Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba. Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte Ora 12.00 – Dan Roman, Credențional, Arad, Editura Hereditas 2025 – prezintă conf. dr. univ. Georgeta Orian Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dr. Tudor Roșu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, dr. Adrian Simion, Centrul de excelență Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 13.00 – Ion Luca Caragiale, Articole politice și cronici dramatice. Corespondență, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2025 – prezintă prof. univ. dr. habil. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 14.30 – Elisabeta Mihu, Monografia satului Purcăreți, Alba Iulia, Editura Unirea, 2025 – prezintă CS dr. Claudiu Purdea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 16.00 – Ion Rusu Abrudeanu, Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2025 – prezintă CS dr. Claudiu Purdea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Subteranele Roșiei Montane Expoziție foto 3D RYMA’S HUB, Galeria de artă Ora 1600 – Sonia Elvireanu, Lumina din înserare, Iași, Editura Ars Longa, 2025 – prezintă conf. univ. dr. Silviu Mihăilă Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 1800 – Cataloage de artă MUSEIKON Depozitul de ceramică Veche Ioan Oprea, Maxim Dumitraș. Absențe încercuite – Obiecte de mai bine, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: dr. Ana Dumitran, Ana Dumitran, Ion Alexandru Antonescu. Pentru lumină, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: pr. Ioan Bizău, Daniela Burnete, Panis angelicus, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: Daniela Burnete, Daniela Burnete, Ioana Olăhuț. Forma lucrurilor, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: Daniela Burnete Elena Daniela Cucui, Poemele neuitării. Fotografia etnografică reconstitutivă a lui Vasile Sârb, istorisită în versuri de poetul Dumitru Mălin, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian Andreea Buzaș, Ana Dumitran, Între ieri și mâine. Ilie Moise – colecționarul, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: dr. Radu Totoianu Ora 1900 – Alin Mihai Tomuș, Interes față de politică și atașament partinic, București, Editura Pro Universitaria, 2025 – prezintă Dana Căpriceriu – Editura Pro Universitaria, CS1 dr. Simona Stănescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

10.00 – 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români Expoziţie de caricatură Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului şi al doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

Program LUNI, 1 Decembrie 2025

09.00 Împreună pentru sănătate! Consultații gratuite și testare glicemie, între orele 09.00-13.00 Sediul Administrativ al Judeţului Alba

10.00 – 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români Expoziţie de caricatură Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte Ora 1000 –Marius Cosmeanu, Palatul Principilor Transilvaniei. Secretele unei moșteniri recuperate, Alba Iulia, Editura Palatul Principilor Transilvaniei, 2025 – prezintă dr. Mihai Kovács, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 10.30 – Răzvan Mihai Neagu, Preoții Marii Uniri, vol. III: Preoți din comitatul Alba de Jos la Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă dr. Ioana Rustoiu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 12.00 „Royalty and Republic in Europe. Political Establishments in the Early 1920s”, edited by Sorin Arhire, Tudor Roșu, Călin Anghel, Cambridge Scholars Publishing, 2024 – prezintă dr. Ioana Ursu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 15.30 – Bogdan Laurențiu Avram, Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezintă prof. dr. Gheorghe Burz Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 16.30 – Mircea Stâncel, Cartea conflictelor, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă Mircea Stâncel Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 17.00 – Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” – prezintă Daniela Floroian, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 19.00 – Anca Timofan (editor), Apulum. Descoperă orașul de sub oraș! / Apulum. Discover the city underneath the city!, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2023 – prezintă dr. Radu Ota, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 19.30 – Colecția Ex libris 2025 a Județului Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

– Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte 10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională/ Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei 11.00 Marea Adunare Națională – Primirea soliilor din Cetățile de Scaun Reconstituire istorică Piața Cetății Alba Carolina

12.00 Te Deum Catedrala Încoronării. Focuri de artificii de zi Esplanada Catedralei Încoronării

13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire . Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Monumentul Unirii

. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Monumentul Unirii 14.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României Bulevardul 1 Decembrie 1918

16.00 Despre România, de Alphonse Dupront – ediție îngrijită de Ștefan Lemny, editura Polirom, 2025. Lansare de carte Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

16.00 Spectacol folcloric extraordinar – ALBA UNEȘTE ROMÂNIA. Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României – Piaţa Cetăţii

Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României – 17.00 Caleidoscopul Unirii. Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Retragerea cu torțe Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Romanţa sufletului românesc Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

20.30 La mulți ani, România! Spectacol de artificii Piața Cetății Alba Carolina

RESTRICȚII de CIRCULAȚIE la Alba Iulia

Restricții de circulație la Alba Iulia, sâmbătă, 29 noiembrie 2025

între orele 11:30 – 17:00 pentru repetițiile ceremoniei militare – defilare ce se vor desfășura între orele 12:30-16:30 pe bd. Încoronării, bd. 1 Decembrie 1918, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării). Vor acționa polițiști de la IPJ Alba și polițiști locali.

între orele 11:30 – 23:00: str. Unirii (de la sens giratoriu în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina.

Traficul pietonal va fi restricționat pe strada Muzeului între orele 16:00 – 17:30.

Restricții de circulație la Alba Iulia, duminică, 30 noiembrie 2025

între orele 13:00 – 14:30: bd. Ferdinand I (Gara CFR și Prefectura Alba), Piața Ion I.C. Brătianu, Piața Iuliu Maniu, str. Ardealului, str. Olteniei, str. București, str. Basarabiei, str. Frederic Mistral (ceremonial militar de depunere de coroane și jerbe de flori – statuile Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu)

între orele 11:30 – 23:00: str. Unirii (de la sens giratoriu în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina.

Traficul pietonal va fi restricționat în zona de desfășurare a ceremonialelor militare pe durata desfășurării acestora (statuile I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regele Ferdinand I și Regina Maria, Monumentul Unirii, Piața Tricolorului) și podul Unirii (de sticlă).

Restricții de circulație la Alba Iulia în 1 Decembrie 2025

între orele 08:00 – 17:00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: str. Lalelelor și bd. 1 Decembrie 1918

între orele 10:00 – 17:00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării). Vor acționa polițiști de la IPJ Alba și polițiști locali.

între orele 09:00 – 23:00: str. Unirii (de la sensul giratoriu de la intrarea Cetatea Alba Carolina), str. Aurel Vlaicu, str. Crișan, str. Mihai Viteazul (zona CCS), Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina

între orele 17:00 – 23:00: bd. 1 Decembrie 1918

între orele 11:00 – 18:00 – bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției), bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pavlov, str. 9 Mai, str. Ștefan cel Mare, str. Septimius Severus, str. Vânătorilor, str. Toporașilor, str. Vasile Goldiș, str. Tache Ionescu.

În intersecțiile bd. Încoronării cu str. Ghe. Pop de Băsești, bd. Încoronării cu str. Brândușei, str. V. Goldiș cu bd. 1 Decembrie 1918, str. Cloșca cu bd. 1 Decembrie 1918, str. I. Agârbiceanu cu bd. Horea, str. Dr. Ion Rațiu cu bd. Horea, precum și Calea Moților cu bd. Horea, traficul va fi blocat cu autovehicule de mare tonaj în scop care vor asigura perimetru de siguranță.

Traficul pietonal va fi restricționat în zona Sălii Unirii pe durata desfășurării momentului „Primirea Soliilor”, Monumentul Unirii și podul Unirii (de sticlă) pentru ceremonialul militar între orele 10:30-14:00, zona pasajului pietonal inclusiv lifturile de acces pe durata desfășurării ceremonialului militar între orele 14:00 – 16:00. Accesul în zona Monumentului Unirii și zona oficială pentru parada militară va fi efectuat de reprezentați ai MApN și organizatori.

Unde vă parcaţi maşina?

Se instituie parcări speciale pentru autocare în zona Aleea Sf. Capistrano (RYMA), str. Gh. Pop de Băsești (pe o bandă de circulație).

În situația în care locurile de parcare din municipiu vor fi ocupate, autovehiculele vor fi parcate după cum urmează:

pentru cei ce vin dinspre jud. Cluj și Mureș – banda 1 (longitudinal) de pe str. Al. I. Cuza, parcarea fosta ICRA, parcarea dintre Rekord și fosta ICRA, Talcioc (zona Hotel Tara), zona intrare RESIAL, intrarea în cartierul Bărăbanț;

pentru autovehiculele care vin dinspre jud. Sibiu și Hunedoara – banda 1 (longitudinal) str. Regimentul V Vânători, str. Viilor (parcarea Apulum SA), parcarea de pe DN1 – Hanul dintre Sălcii, DN1 – zona Albacher.

Exemple de spaţii amenajate de parcări în oraş:

în apropierea Şanţurilor Cetăţii (zona terenurilor de tenis sau zona Ryma), cu intrare de pe Calea Moţilor (sensul de coborâre)

în dreptul sediului Electrica (centru, aproape de intrările spre Cetate, strada Decebal)

lângă sediul BRD (tot în centru, Piaţa Consiliului Europei, spre strada Nicolae Titulescu)

pe strada Octavian Goga (capăt spre Încoronării, sub zidurile Cetăţii)

Piaţa Iuliu Maniu, Piaţa Ion I.C. Brătianu – vor fi manifestări, astfel că accesul este restricţionat în anumite intervale orare.

Şi în interiorul Cetăţii Alba Carolina sunt amenajate spaţii de parcare, însă zona coincide cu derularea evenimentelor şi veţi întâmpina aceeaşi problemă a accesului restricționat

parcarea Alba Mall, parcarea Carolina Mall

parcările supermarketurilor (Kaufland/Lidl/Profi – Calea Moţilor / DN74 / în apropiere de Miceşti; Kaufland – zona Ampoi 3; Lidl – Cetate, strada Lalelelor, Penny – zona Gării CFR) ori în apropierea magazinelor Dedeman (Ghe. Şincai 4), Ambient (str. Al. I. Cuza, ieşirea spre Cluj).

Acces cu trenul la Alba Iulia: De 1 decembrie, turiștii pot ajunge în Alba Iulia şi cu trenurile disponibile în reţeaua CFR Călători. Trenurile de pe rutele cele mai solicitate vor fi suplimentate cu vagoane. AICI, detalii.

Cu autocarul/microbuzul: Sunt disponibile mai multe curse cu autocare, oferite de operatorii de transport rutier persoane. AICI, detalii.

Transport în oraș

La Alba Iulia, puteţi alege mijloacele de transport în comun STP. Autobuzele sunt confortabile, dotate cu aer condiţionat şi sisteme de încălzire suplimentară. Mijloacele de transport STP sunt dotate cu GPS. Alte servicii: posibilitatea achitării biletului prin SMS, ticketing electronic, internet wireless în autobuze.

Traseele acoperă zona oraşului în totalitate.

Aici, detalii despre trasee și tarife.

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Cricău, Benic, Tibru și Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Cetea, Întregalde) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

Alte variante de transport în oraş sunt taxi-urile. Majoritatea companiilor au maşini noi şi confortabile: Florea Taxi 0258.945, Gicu Trans 0258.920, Exclusiv Taxi 0258.941, Nova Taxi 0258.943, City Taxi 0258.948, Unic Taxi 0258.949. Alte variante sunt Uber sau Bolt.

Alba Iulia – repere turistice

Cetatea Alba Carolina

Aflată în inima oraşului Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina este cea mai reprezentativă şi mai bine conservată fortificaţie de tip Vauban din România şi din Estul Europei.

Construită la începutul secolului al XVIII-lea (1715-1738), de către arhitectul Giovano Morando Visconti, are o formă interesantă, dată de cele 7 bastioane (stea cu 7 colţuri).

Trasee turistice din Cetate: Traseul celor trei Fortificaţii, Traseul Porţilor Cetății, Traseul Eroilor Neamului Românesc, Traseele Şanţurilor Cetăţii.

Sala Unirii: una dintre cele mai importante clădiri istorice din Cetate. Este locul în care fruntaşii ardeleni au hotărât în 1918 Unirea Transilvaniei cu România.

Sala Unirii este o clădire monument-simbol pentru istoria României. Aici, la 1 Decembrie 1918, 1.228 de delegaţi au decis Unirea Transilvaniei cu România.

Clădirea a fost construită între 1898 şi 1900, pe locul în care a funcţionat o ospătărie, pentru a servi drept cazină militară, loc de dans și distracție pentru ofițerii din armata austro-ungară staţionaţi în garnizoana cetăţii din Alba Iulia.

Castrul roman de la Apulum (denumirea latină a orașului Alba Iulia, provenit din numele dacic al aşezarii Apoulon): au fost reconstituite poarta de sud a castrului, drumul roman ce lega porțile principale ale castrului și clădirea în care a funcționat comandamentul. În Muzeul roman „Principia“ sunt valorificate in situ urmele Palatului care adapostea birourile ofiterilor și finantele Legiunii a XIII-a Gemina, care a staționat la Apulum.

Catedrala Încoronării: aici au fost încoronaţi monarhii României Mari, Ferdinand si Maria. Este unul dintre primele edificii religioase importante ridicate în Transilvania după Unire.

Biserica memorialã „Mihai Viteazul”: în vecinătatea zidurilor Cetăţii, la 500 m de Obeliscul închinat eroilor martiri Horea, Cloşca şi Crisan. Pe locul actualei bisericuţe de lemn s-a aflat vechea ctitorie, din anul 1597, a voievodului unificator Mihai Viteazul.

Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”: cel mai valoris monument de arhitectură romanică din Transilvania; este cea mai veche și totodată cea mai lungă (93 m în ax) catedrală din România

Monumentul Unirii: amplasat în Parcul Unirii, monumentul este creat de sculptorul Mihai Buculei. Construcţia are aproximativ 22 de metri, cam cât un bloc de 7-8 etaje, şi o masă de 1.530 de tone. Simbolic, reprezintă cele patru țări românești care își dau mâna într-o horă și își pleacă capetele.

Alte obiective în interiorul Cetăţii Alba Carolina:

celula lui Horea (Poarta I)

Obeliscul „Horea, Cloşca şi Crişan” (lângă Poarta I)

statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul (lângă Palatul Principilor)

Muzeul Unirii (situat în clădirea Babilon, lângă Sala Unirii). Muzeul are două etaje si contine peste 100 de încăperi amenajate ca spațiu muzeal. Găzduiesc o colecție de 200.000 obiecte de patrimoniu și o bibliotecă cu peste 70.000 de volume.

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia – Ziua Națională – Detalii pentru vizitatori

ACCES

Cu mașina: Orașul este străbătut de DN1/E81 și se află la o distanță de 353 km de București, 98 km de Cluj, 71 km de Deva, 77 km de Sibiu și la 224 km de Arad.

Acces:

pe DN1 dinspre Bucureşti şi Sibiu, dar şi pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș/A10 Sebeș-Cluj

pe DN7 / A1 dinspre Deva/Timișoara

pe DN1/A10 dinspre Cluj

LOCALURI

În pauzele dintre evenimentele organizate în mini-vacanţa de 1 Decembrie, dacă doriţi să beţi o cafea, un ceai, un suc sau chiar să luaţi masa, vă recomandăm localurile din oraş.

Câteva exemple:

Restaurante, bistro, pub, fast food şi cafenele

În complexul Alba Mall (Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu 50A, artera de ieşire spre Cluj), găsiţi mâncare pentru toate gusturile şi buzunarele. De la fast food, pizza, paste, salate, până la supe, ciorbe sau preparate sofisticate şi deserturi, le găsiţi la etajul complexului comercial, unde este sectorul „food”.

Carolina Mall (strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 2). Complexul comercial are food court la etaj.

La Conac

Bucătărie: tradițională, internațională

Adresă: str. Decebal nr. 10, Alba Iulia

Karlsburg

Bucătărie: internațională, pizza, burger

Adresă: str. Decebal nr. 12, Alba Iulia

Pub 13

Bucătărie: internațională

Adresa: Aleea Sfântul Capistrano nr.1

Nepo

Bucătărie: italiană, franceză

Adresa: str. Tudor Vladimirescu 13

Allegria

Bucătărie: internațională, europeană

Adresa: complex Mercur, str. Tudor Vladimirescu 1

Restaurant Crema

Bucătărie: internațională

Adresa: str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 16, Alba Iulia

Terasa Viilor

Bucătărie: românească, italiană, europeană, americană

Adresa: str. Francisca 4B (Schit)

Restaurant Hotel Transilvania

Bucătărie: internațională

Piața Iuliu Maniu 11

Restaurant Hotel Cetate

Bucătărie: Tradițională, internațională

Mic dejun, prânz, cină

Adresă: Strada Unirii 3 (lângă parcul Unirii) Alba Iulia. Telefon: 0258 811 780

Antik

Bucătărie: pizza, paste, fast food

Adresa: Alba Mall și Carolina Mall

Carpaccio

Bucătărie: internațională

Adresa: Piaţa Iuliu Maniu Nr. 2, centru, Alba Iulia

Brothers

Bucătărie: internațională

Adresa: Strada Frederik Mistral, Nr. 3, Alba Iulia, zona centru

Preciosa

Bucătărie: internațională

Adresa: Strada Lucian Blaga, Nr. 10, zona centru, Alba Iulia.

Framm`s

Strada Păcii 13 (în interiorul Cetăţii Alba Carolina, lângă Biblioteca Batthyaneum, cu acces şi dinspre Şanţurile Cetăţii). Numit şi „cafeneaua artiştilor”, este un loc special, cu un farmec aparte.

La Maison de Caroline (bucătărie internațională, adresa: Strada Rubin Patiția, Nr. 13, Alba Iulia), Gothic (bucătărie românească; adresă: Șanțurile Cetății Alba Carolina, Alba Iulia), Restaurantul Chinezesc (Alba Iulia, strada Morii nr. 5), Blue Hours (Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei 2), Casa del Sole (IIC Brătianu 2) Czech in La Vizitiu (Cetatea Alba Carolina, contragarda Bastionul Trinitarienilor), Dante Cafe & Dine (str. Aurel Vlaicu 35), Restaurant Paragraf (strada Septimius Severus nr. 25), Unio Vini (str. Apulum 4)

Sunt doar câteva exemple, însă seria localurilor – restaurante, cafenele, bistro-uri, pub-uri – cuprinde o ofertă variată, atât în zona centrală a oraşului, cât şi în Cetate, dar şi în zonele adiacente.

SUPERMARKET – produse alimentare şi altele

Kaufland Alba Iulia (Calea Moţilor 120) – L-S: 7.30 – 21.30, D: 8.00 – 19.30

Kaufland Alba Iulia (Tudor Vladimirescu 78/Ampoi 2) – L-D: 7.00 – 22.00

Alba Mall – magazine/food court (Tudor Vladimirescu 50A): 9.00 – 22.00

Carolina Mall – magazine/food court (Alexandru Ioan Cuza 2): 10.00-22.00

Selgros Alba Iulia (Republicii 30 A): 8.00 – 21.00, duminică 8.00-20.00

Lidl Alba Iulia (Lalelelor 57 / Republicii 1/ Tudor Vladimirescu 10) L-D: 7.00 – 22.00

Profi Alba Iulia (Moţilor, FN): non stop

Profi Alba Iulia (Frederic Mistral, centru): L-D: 7.00 – 22.00

Penny Market Alba Iulia (T. Vladimirescu 78, Ferdinand I 85, Calea Moților 215): L-S: 7.30-22.00, D: 8.00-20.00

Dacia (reţea locală de supermarket – magazine în toate cartierele oraşului): 7.00 – 22.00

Agra`s (reţea locală de supermarket – magazine în toate cartierele oraşului):. L-V: 7.00-22.00, D: 8.00-22.00

FARMACII

Farmacia Sic Volo (Cetate, parter blocurile M): 7.00 – 24.00

Farmacia Dona (Cetate, lângă spital, Bd. Revoluției 25 B): nonstop – Tel: 0372 407 223

Mai găsiți farmacii HelpNet, Dr. Max, Catena în mall-uri și în alte locații din oraș.

Băncile şi instituţiile publice nu au program cu publicul, la ghişee, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, dar sunt disponibile operațiunile la ATM-uri.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News