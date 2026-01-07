Connect with us

Eveniment

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2026. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records

Publicat

acum 58 de secunde

România și Alba Iulia sunt în Cartea Recordurilor 2026. Țara noastră se află pe locul 5 la nivel global și pe locul 1 la nivel European. Sunt peste 100 de recorduri confirmate de Guinness World Records.

Reușitele românilor acoperă domenii variate – sport, cultură, artă, inițiative comunitare și proiecte inovatoare – și demonstrează talent, creativitate și perseverență.

Alba Iulia a înregistrat cel mai recent, în 2025, recordul pentru cea mai lungă masă realizată din materiale reciclate, cu o lungime de peste 2,7 kilometri.

Record la Alba Iulia: Masa care unește

În 13 septembrie 2025, Alba Iulia a înregistrat un nou record mondial. ”Masa care Unește” a fost cea mai lungă masă construită din materiale reciclabile, din lume.

Evenimentul a reunit efortul a peste 1000 de voluntari și zeci de firme care au pus la dispoziție mâncarea, materialele, flori, farfurii și logistică.

Vezi VIDEO: Masa care unește 10.000 de oameni în Alba Iulia, FILMATĂ COMPLET. Momente memorabile în Cetatea Alba Carolina

Alte recorduri mondiale la Alba Iulia

Alba Iulia deține recordul pentru cea mai mare hartă a României formată din oameni și pentru ”cea mai mare îmbrățișare”.

În 29 septembrie 2018, Anul Centenar, 4.807 persoane, coordonate de sute de voluntari, au format în spaţiul din Şanţurile Cetăţii Alba Carolina harta României. Denumirea oficială a recordului este ”Largest human image of a country/continent” (”Cea mai mare imagine formată din oameni a unei ţări/continent”).

În 2009, a fost "Cea mai mare îmbrăţişare", la Alba Iulia. A adunat aproape 10.000 de oameni, care au format un lanț uman în jurul Cetății. Pentru a atesta recordul, judecătorul Guiness Book a parcurs pe bicicletă distanţa de aproape patru kilometri a lanţului uman care a înconjurat Cetatea Alba Carolina.

Primul record mondial din judeţul Alba, înregistrat oficial în Guinness World Records a fost în octombrie 2007. La Târgul de Turism Arieșeni – Gârda – Scărișoara, moții au preparat cel mai mare balmoş din lume. A avut o greutate de 510 kilograme, peste o jumătate de tonă, fiind inclus în The Book of World Records.

Vezi Povestea celor 4 recorduri mondiale, deținute de județul Alba. La ce suntem primii din lume în Cartea Recordurilor Guiness

Judeţul Alba a mai stabilit un record Guinness, tot în 2009, când, în Roşia Montană, peste o sută de localnici, adunaţi pe stadionul din localitate, au căutat aur cu şaitrocul. Acțiunea pentru stabilirea acestui record a avut loc pe 30 august 2009, de Ziua Minerului.

România în Cartea Recordurilor 2026. Performanțe sportive de referință

România este reprezentată în Guinness World Records (Cartea Recordurilor) de numeroase nume care au marcat istoria sportului mondial:

  • Nadia Comăneci – prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.
  • Helmuth Duckadam – singurul portar care a apărat patru lovituri de departajare consecutive într-o finală de cupă europeană (1986).
  • Elisabeta Lipă – deținătoarea celor mai multe medalii olimpice la canotaj: opt medalii, dintre care cinci de aur, cu o diferență de 20 de ani între prima și ultima medalie de aur.
  • Gogu Neagoe – caricaturist cu trei recorduri Guinness, 246 de portrete realizate în șase ore, peste 97 de premii internaționale și nouă titluri mondiale.
  • Gheorghe Mureșan – cel mai înalt jucător din istoria NBA, cu o înălțime de 2,31 metri.
  • Iolanda Balaș – neînvinsă timp de 10 ani la săritura în înălțime, cu 142 de victorii consecutive.
  • Constantina Diță – cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton, la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, la vârsta de 38 de ani.
  • Mariana Bitang și Octavian Bellu – cel mai de succes duo de antrenori din gimnastica feminină, cu rezultate istorice.

Recorduri recente

  • Alba Iulia (2025) – cea mai lungă masă realizată din materiale reciclate, cu o lungime de peste 2,7 kilometri.
  • Bianca Ciocârlan – record pentru cele mai multe piruete pe hoverboard într-un minut (Guinness World Records 2026 – Young Achievers).
  • Georgeta Damian – record pentru cele mai multe medalii olimpice de aur la canotaj feminin.
  • Ștefan Doniga și echipa sa (2025) – record pentru cel mai rapid concert susținut pe fiecare continent.
  • Tradiții din Bistrița-Năsăud – recorduri pentru cea mai mare adunare de oameni îmbrăcați în costume populare și pentru cel mai mare dans popular românesc.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 58 de secunde

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2026. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Evenimentacum O oră

Unde poți arunca bradul natural de Crăciun, în Alba Iulia. Perioada de colectare
Blajacum 2 ore

O tânără în vârstă de 23 de ani din Blaj a decedat în locuința sa. Ce spun polițiștii despre tragedie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Administrațieacum 22 de ore

VIDEO: Alba Iulia, în a patra zi de iarnă grea. Mașini avariate de zăpadă căzută de pe clădiri, trafic îngreunat pe unele străzi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum o zi

Câți bani are România în rezervele valutare ale BNR. Date oficiale
Ratele românilor vor crește
Economieacum 2 zile

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 2 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 58 de secunde

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2026. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Evenimentacum 5 ore

Sfântul Ioan Botezătorul. Programul slujbelor oficiate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în perioada 7-10 ianuarie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 săptămâni

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Reforma sistemului de gărzi în spitale, în 2026: Plăți diferențiate pentru trei tipuri de gardă. Anunțul ministrului Rogobete
Evenimentacum 2 zile

Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 17 ore

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Educațieacum 21 de ore

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Mai mult din Educatie