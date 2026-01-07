Connect with us

Dosarul unui bărbat care a încercat să violeze și să omoare o femeie, a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia. Inculpatul, internat

Publicat

acum O oră

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia vor da o decizie definitivă în cazul unui bărbat din Sibiu care a vrut să violeze, apoi să ucidă prin strangulare o femeie.

Momentan acesta se află internat într-un spital de psihiatrie, dar a și fost condamnat la 9 ani şi 4 luni închisoare cu executare pentru tentativă de viol și tentativă de omor.

Faptele s-au petrecut în luna iunie a anului 2024, iar femeia a fost salvată după ce vecinii au auzit strigătele de ajutor ale acesteia și au sunat la 112.

La fața locului au intervenit jandarmii care au reușit să o salveze pe femeie din mâinile agresorului.

Cum s-a petrecut atacul

Potrivit motivării instanței, Tribunalul Sibiu,  la data de 19 iunie2024, în intervalul orar 07.00-09.30, inculpatul a pătruns fără drept în domiciliul persoanei vătămate din Sibiu, escaladând gardul împrejmuitor şi pătrunzând în locuinţă pe uşa neasigurată, unde, în vederea înlesnirii întreţinerii unui raport sexual cu persoana vătămată, a ameninţat-o cu moartea cu un cuţit pe care i l-a poziţionat în zona hemitoracelui şi i-a înfăşurat un şnur din material textil în jurul gâtului cu care a ştrangulat-o în încercarea de a îi suprima viaţa.

Activitatea infracţională a inculpatului încetând nevoluntar la momentul prezentării la faţa locului a organelor Jandarmeriei, fără ca actul sexual să se consume, persoana vătămată suferind leziuni care necesită pentru vindecare 6- 7 zile de îngrijri medicale”, au notat magistrații Tribunalului Sibiu.

Ce au decis magistrații

În fața anchetatorilor, bărbatul a încercat să ofere o serie de variante alternative a modului în care s-au consumat faptele, dar acestea nu au fost acceptate de magistrați.

Drept urmare acesta a fost condamnat la 9 ani și 4 luni de închisoare cu executare. De asemenea magistrații au decis ca acesta să fie internat într-o unitate medicală pentru a primi un tratament adecvat.

Față de soluția din data de 28 noiembrie 2025, procurorii din Sibiu au făcut apel. Drept urmare dosarul a ajuns pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Un termen de judecată va avea loc pe data de 19 ianuarie 2026.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

