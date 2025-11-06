Connect with us

Administrație

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Guvernul a alocat bani pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale

1 decembrie la Alba Iulia

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Guvernul Bolojan a aprobat joi, 6 noiembrie, alocarea sumei de 900.000 de lei pentru Alba Iulia și județul Alba. Este o sumă cu 106.000 de lei mai mică față de cea solicitată de cele două instituții. 

Banii vor fi folosiți de Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba pentru organizarea zilei naționale a României, 1 Decembrie.

O parte bani, au fost solicitați de Primăria Municipiului Alba Iulia, iar o a doua parte de Consiliul Județean Alba.

Mai precis, administrația locală din Alba Iulia a primit din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru suma de 506.000 de lei pentru Ziua Națională.

Și Consiliul Județean Alba a primit 394.000 de lei pentru diferite activități din ceea ce ar trebui să fie programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale la Alba Iulia.

Banii au fost solicitați pentru activitățile derulate de Centrul pentru Cultură ”Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga”.

În mare, serbările de 1 Decembrie de la Alba Iulia în 2025, vor fi similare cu cele din anii trecuți, dar la un buget de austeritate. Vor avea loc concerte, atât de muzică populară, dar și de muzică ușoară.

De asemenea, organizatorii iau în calcul și un foc de artificii pentru a marca sfârșitul zilei. Manifestările de Ziua Națională a României se vor întinde pe mai multe zile dintr-un simplu motiv: Ziua de 1 Decembrie va avea loc într-o zi de luni.

Drept urmare manifestările vor începe de vineri 28 noiembrie. Vor avea loc lansări de carte, expoziții și depuneri de coroane.

În total, județul Alba a primit joi o alocare de 9,2 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului.

Ultimele articole pe alba24
