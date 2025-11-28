1 decembrie: Slujbe de Te Deum în toate bisericile ortodoxe din țară și din Diaspora, de Ziua Națională a României

Slujbe de Te Deum vor fi oficiate luni, 1 decembrie, după Sfânta Liturghie, în semn de recunoștință pentru libertate, unitate și pentru cinstirea eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

Potrivit Patriarhiei Române, de Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum.

Slujba va fi oficiată în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

De asemenea, în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată și Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului – Ziua eroilor și Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Te Deum esste o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, în anumite ocazii festive, fără caracter de cerere, ci de recunoștință.

