Connect with us

Actualitate

1 decembrie: Slujbe de Te Deum în toate bisericile ortodoxe din țară și din Diaspora, de Ziua Națională a României

Publicat

acum 3 minute

Slujbe de Te Deum vor fi oficiate luni, 1 decembrie, după Sfânta Liturghie, în semn de recunoștință pentru libertate, unitate și pentru cinstirea eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

Potrivit Patriarhiei Române, de Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum.

Slujba va fi oficiată în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

De asemenea, în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată și Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului – Ziua eroilor și Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Te Deum esste o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, în anumite ocazii festive, fără caracter de cerere, ci de recunoștință.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 3 minute

1 decembrie: Slujbe de Te Deum în toate bisericile ortodoxe din țară și din Diaspora, de Ziua Națională a României
Economieacum 32 de minute

Venitul brut al femeilor, cu aproape 500 de lei mai mic decât cel al bărbaților, în octombrie 2024. Date INS
Șoferii pot solicita al doilea control
Evenimentacum 53 de minute

Un bărbat din Roșia Montană s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins beat la volan. Ce alcoolemie a indicat etilotestul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 22 de ore

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 32 de minute

Venitul brut al femeilor, cu aproape 500 de lei mai mic decât cel al bărbaților, în octombrie 2024. Date INS
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 3 ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 9 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum 2 zile

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 4 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Corul de copii Theotokos va concerta vineri în Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia
Evenimentacum 8 ore

29 noiembrie: Inspire Cinema se redeschide la Alba Iulia, în Alba Mall. Confort premium și filme trăite la superlativ
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 3 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 4 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 2 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Administrațieacum 22 de ore

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Educațieacum o zi

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Mai mult din Educatie