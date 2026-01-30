Connect with us

Cugir

ACCIDENT pe DN 7, la intersecția spre Cugir. Două persoane au ajuns la spital după ce un șofer fără permis nu a acordat prioritate

Publicat

acum O oră

Un accident rutier s-a produs joi, la intersecția dintre DN 7 și DJ 704. Două persoane au ajuns la spital după ce un șofer fără permis nu a acordat prioritate. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 7, la intersecția cu DJ 704, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea o autoutilitară, pe sensul de mers Sebeș-Cugir, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale, fiind transportați la Spitalul Orășenesc Cugir, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Din verificări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 38 de ani, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii rutieri continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis de conducere.

