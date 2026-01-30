Bărbat din Vințu de Jos, reținut de polițiști. Și-a sunat insistent fosta parteneră și fiica, deși avea interdicție

Un bărbat din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști după ce și-a sunat în mod repetat fiica și pe fosta parteneră.

Potrivit IPJ Alba, joi, 29 ianuarie, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și hărțuire.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 20 decembrie 2025 - 29 ianuarie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsura dispusă prin ordinul de protecție. Avea interdicție să ia legătura telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu fosta sa parteneră, în vârstă de 35 de ani, și cu fiica sa.

Le-ar fi contactat telefonic în mod repetat, ceea ce le-ar fi provocat acestora o stare de temere.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

