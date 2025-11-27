Connect with us

Actualitate

1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie

Publicat

acum 3 ore

Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de joi, 27 noiembrie 2025, cuprinde două evenimente: o conferință științifică și un spectacol folcloric. 

Autoritățile au anunțat un program care se întinde pe mai multe zile. Vezi aici PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

09.00   Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă

Conferință științifică Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

18.00   Festivalul Național Studențesc “Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a

Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric “Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. dd

    joi, 27.11.2025 at 09:19

    cata ipocrizie pe actualii”patrioti”. Daca ni ati mai fura tara si romanii si ati diminua macar la junate coruptia si nepotismul ar fi suficient sa va numiti patrioti. Asa, doar vorbe goale si mukt zgomot pentru nimic. bani cheltuiti degeaba si mult deranj. Valabil pentru toata clasa politica(cu mici exceptii-mai sunt si cativa politicieni care isi merita locul )

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 48 de secunde

Bărbat acuzat de pornografie infantilă și corupere sexuală de minori, arestat preventiv la cererea procurorilor DIICOT Alba Iulia
Educațieacum 16 minute

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Actualitateacum 46 de minute

Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 3 ore

1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 46 de minute

Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan
Economieacum 23 de ore

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 2 zile

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 2 zile

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum o zi

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 minute

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Educațieacum 12 ore

Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar
Mai mult din Educatie