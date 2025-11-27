Actualitate
1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie
Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de joi, 27 noiembrie 2025, cuprinde două evenimente: o conferință științifică și un spectacol folcloric.
Autoritățile au anunțat un program care se întinde pe mai multe zile. Vezi aici PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă
Conferință științifică Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
18.00 Festivalul Național Studențesc “Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a
Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric “Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
joi, 27.11.2025 at 09:19
cata ipocrizie pe actualii”patrioti”. Daca ni ati mai fura tara si romanii si ati diminua macar la junate coruptia si nepotismul ar fi suficient sa va numiti patrioti. Asa, doar vorbe goale si mukt zgomot pentru nimic. bani cheltuiti degeaba si mult deranj. Valabil pentru toata clasa politica(cu mici exceptii-mai sunt si cativa politicieni care isi merita locul )