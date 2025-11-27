1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie

Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de joi, 27 noiembrie 2025, cuprinde două evenimente: o conferință științifică și un spectacol folcloric.

Autoritățile au anunțat un program care se întinde pe mai multe zile. Vezi aici PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă

Conferință științifică Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

18.00 Festivalul Național Studențesc “Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a

Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric “Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

