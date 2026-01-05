FOTO ȘTIREA TA: Un copac încărcat de zăpadă a căzut într-o parcare din Alba Iulia

Un copac încărcat de zăpadă a căzut, luni seară, într-o parcare din Alba Iulia. Din fericire, locul de parcare era gol la momentul incidentului.

Zăpada căzută în oraș generează și altfel de probleme, pe lângă cele de trafic. Copacii încărcați de zăpadă riscă să cadă peste mașini sau chiar peste pietoni.

Un astfel de copac s-a prăbușit luni seară, peste un loc de parcare de pe Strada Arnsberg. Un alt copac s-a prăbușit în weekend în zona Străzii Detunata.

Reamintim că la Alba Iulia a nins timp de mai multe zile și s-a depus un strat gros de zăpadă.

