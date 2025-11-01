1 Noiembrie: Ziua Morților sau Luminația, ziua în care sunt pomeniți cei adormiți. Tradiții și superstiții de Moșii de Toamnă

1 Noiembrie: Ziua Morților sau Luminația. Această sărbătoare este dedicată comemorării și cinstirii morților, în special a celor dragi care au decedat.

Sâmbăta Morților din luna noiembrie, tradiție de suflet pentru credincioșii ortodocși. În prima sâmbătă din luna noiembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Moșii de Toamnă, una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți. Această zi, cunoscută și ca Sâmbăta Morților, este dedicată rugăciunilor pentru sufletele celor trecuți la Domnul – părinți, bunici și strămoși.

În această zi, oamenii merg la cimitir, aprind lumânări și aduc flori în memoria celor dragi.

Se crede că, în această noapte, sufletele celor plecați dintre noi revin pentru a vizita lumea celor vii. Cimitirele ajung să fie pline de lumină și liniște, datorită lumânărilor aprinse în memoria celor adormiți.

Tradiții și obiceiuri de 1 noiembrie, Ziua Morților sau Luminația

Potrivit tradiției ortodoxe, pomenirea morților are loc de obicei sâmbăta, iar mulți credincioși aleg să marcheze Ziua Morților nu pe 1 noiembrie, ci în prima sâmbătă a lunii. Totuși, nu este cazul în acest an, deoarece data de 1 noiembrie cade într-o zi de sâmbătă.

Se spune că, în noaptea Luminației, se deschid porțile dintre lumea celor vii și cea a celor plecați, iar sufletele răposaților pot reveni pentru o clipă printre noi, potrivit crestinortdox.ro.

De aceea, zicala „despre morți, numai de bine” capătă o semnificație aparte și este respectată cu evlavie, mai ales în cimitire.

Remarcabil este faptul că, indiferent de religie, oamenii își cinstesc morții în mod asemănător: aprind lumânări și pun flori pe morminte, ca semn de iubire și amintire.

Deși Ziua Morților este o sărbătoare cu origini catolice, ea este marcată, an de an, și de credincioșii ortodocși.

Conform tradiției romano-catolice și greco-catolice, sufletele celor plecați dintre noi care nu au ajuns la sfințenie, trec prin purgatoriu pentru a se curăța de păcate înainte de a intra în rai.

Cu toate acestea, inclusiv preoții ortodocși oficiază, dacă familiile își doresc, slujbe de pomenire în cimitire în ziua de 1 noiembrie.

În unele regiuni, mai ales în zonele rurale, oamenii păstrează tradiții mai vechi, precum colinde sau obiceiuri de a lăsa mâncare pentru spiritele morților.

Este important de menționat că Ziua Morților este o sărbătoare religioasă, dar are și elemente culturale și tradiționale puternice.

Aceste obiceiuri pot varia de la o regiune la alta în România, iar unele familii pot păstra tradițiile, mai mult decât altele.

Superstiții de Luminăție

Se zice că e bine să nu vă certați de Luminație și să nu se spele haine sau să se facă alte treburi prin casă.

Femeile nu trebuie să dea cu mătura ca praful ridicat să nu ajungă în ochii celor adormiți și nu aruncă gunoiul ca să nu ajungă în mâncarea răposaților.

Totodată, în ziua de 1 noiembrie e bine să se țină cont de următoarele:

Se fac pachete cu mâncare și se oferă pomană (împărțeală, se numește în zona de sud a României) cu mâncare gătită.

Tradiţia spune că în această zi este bine să fiți împăcaţi cu toţi oamenii, să fiți îmbrăcaţi curat, iar femeile să aibă capul acoperit.

Credincioșii se roagă atât pentru cei din iad, cât și pentru cei din rai.

Se dă pomană mâncare gătită; se spune că sufletele morţilor coboară pe pământ

Nu se circulă noaptea, pentru că sufletele morţilor colindă neîncetat.

Luminația: zi de reculegere

Așadar, Luminația rămâne, dincolo de diferențele religioase, o zi a reculegerii și a respectului față de cei trecuți în neființă. Cimitirele se transformă într-o oază de lumină, plin de lumânări și flori, care aduce liniște.

Este un moment în care oamenii își amintesc că moartea nu înseamnă sfârșit, ci o trecere spre o altă formă de existență.

În Biserica Ortodoxă, Ziua Tuturor Sfinților este celebrată în prima duminică după Rusalii, fiind dedicată atât sfinților, cât și celor adormiți „din neam în neam”.

Tot în tradiția populară românească există și o altă noapte a spiritelor, cea de pe 29 spre 30 noiembrie, cunoscută drept Noaptea Sfântului Andrei, când oamenii obișnuiau să ungă ușile și ferestrele cu usturoi, pentru a se feri de strigoi.

Înainte de Luminație, familiile merg la cimitir pentru a îngriji mormintele: curăță buruienile, spală și împodobesc crucile, aprind candele și așază flori proaspete. Astfel, tradiția se păstrează ca un gest de iubire și continuitate între generații.

Daruri și semnificații: coliva, vinul și colacii

Credincioșii aduc la biserică colivă, colaci, vin, fructe și dulciuri, așezate pe masa ofrandelor și binecuvântate în cadrul slujbei. Aceste daruri simbolizează credința în Înviere și speranța în viața veșnică, iar gestul de împărțire pentru sufletul celor adormiți este o expresie a dragostei care nu se stinge.

20 de zile de Moși

Simion Florea Marian menționa în lucrarea „Trilogia vieții”, „că pe tot parcursul anului, în spațiul românesc există 20 de zile de Moși”.

Cu apelativul „moși” sunt numiți nu doar morții, ci și principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum și pomenile făcute pentru ei.

Moșii de iarnă, de primăvară, vară și de toamnă

„Moșii de primăvară” (de Macinici),

„Moșii de vară” (sâmbăta dinaintea Rusaliilor),

„Moșii de toamnă” (în prima sâmbătă din luna noiembrie),

„Moșii de iarnă” (sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne).

Moșii de Toamnă: Rugăciune pentru cei adormiți

„Pomenește, Doamne, pe toți cei adormiți întru nădejdea Învierii și a vieții veșnice, și-i odihnește pe dânșii, Dumnezeul nostru, unde strălucește lumina feței Tale.”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News