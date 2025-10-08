Moșii de toamnă 2025: când va fi Sâmbăta Morților în acest an. Superstiții și obiceiuri respectate de români

Moșii de toamnă 2025. Anul acesta, ziua „Moșilor de toamnă” este sărbătorită de creștini pe data de 1 noiembrie.

În această zi se face pomenirea celor adormiți și este cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta Morților.

Este o zi de pomenire înainte de începerea Postului Nașterii Domnului (15 noiembrie).

„Moșii” înseamnă neamul din care ne tragem, strămoșii cei mai îndepartați, toți cei dragi ai nostri, trecuți în „lumea de dincolo”.

Suntem datori să ne rugăm pentru cei adormiți, după cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur: „Să ne rugăm pentru cei morți, iar dacă cel mort este păcatos, să i se dezlege păcatele, iar dacă este un drept, să câștige prinos de plată și să mijlocească la Dumnezeu pentru noi”, potrivit crestinortodox.ro.

Astfel, creștinii așează ofrande pe mormintele celor dragi și se aprind lumânări și tămâie lângă crucea celor plecați dintre noi pentru a le veghea somnul.

De asemenea, se dau pomeni oamenilor necăjiți.

Potrivit Sfintei Scripturi, după moarte urmează Judecata particulară, în urma căreia omul ajunge să se împărtășească fie de fericire, fie de suferință, stări date de modul viețuirii pe pământ (unit cu Dumnezeu sau despărțit de El).

20 de zile de Moși

Simion Florea Marian menționa în lucrarea „Trilogia vieții”, „că pe tot parcursul anului, în spațiul românesc există 20 de zile de Moși”.

Cu apelativul „moși” sunt numiți nu doar morții, ci și principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum și pomenile făcute pentru ei.

Din zilele de Moși amintim:

„Moșii de primăvară” (de Macinici),

„Moșii de vară” (sâmbăta dinaintea Rusaliilor),

„Moșii de toamnă” (în prima sâmbătă din luna noiembrie),

„Moșii de iarnă” (sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne).

Pomenirea rudelor trecute în neființă se face diferit de la regiune la regiune.

În Banat, Transilvania și Maramureș, oamenii curăță mormintele celor dragi, le împodobesc cu flori, pun lumânări ca să lumineze calea celor adormiți. Sărbătoarea poartă numele de Luminație.

De asemenea, potrivit tradiției populare, nu se împart obiecte personale ale celor răposați, precum haine sau accesorii.

Moșii de toamnă 2025 și Sâmbăta Morților. Superstiții

În popor se spune că de Sâmbăta Morților, cei adormiți coboră pe pământ și colindă neîncetat noaptea.

De asemenea, se mai zice că e bine să nu vă certați azi, și să nu se spele haine azi sau să se facă alte treburi prin casă.

Femeile nu trebuie să dea cu mătura ca praful ridicat să nu ajungă în ochii celor adormiți și nu aruncă gunoiul ca să nu ajungă în mâncarea răposaților.

Totodată, în ziua de 1 noiembrie e bine să se țină cont de următoarele:

Se fac pachete cu mâncare și se oferă pomană (împărțeală, se numește în zona de sud a României) cu mâncare gătită.

Tradiţia spune că în această zi este bine să fiți împăcaţi cu toţi oamenii, să fiți îmbrăcaţi curat, iar femeile să aibă capul acoperit.

Credincioșii se roagă atât pentru cei din iad, cât și pentru cei din rai.

Se dă pomană mâncare gătită; se spune că sufletele morţilor coboară pe pământ

Nu se circulă noaptea, pentru că sufletele morţilor colindă neîncetat.

