Connect with us

Eveniment

Moșii de toamnă 2025: când va fi Sâmbăta Morților în acest an. Superstiții și obiceiuri respectate de români

Publicat

acum O oră

Moșii de toamnă 2025. Anul acesta, ziua „Moșilor de toamnă” este sărbătorită de creștini pe data de 1 noiembrie.

În această zi se face pomenirea celor adormiți și este cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta Morților.

Este o zi de pomenire înainte de începerea Postului Nașterii Domnului (15 noiembrie).

„Moșii” înseamnă neamul din care ne tragem, strămoșii cei mai îndepartați, toți cei dragi ai nostri, trecuți în „lumea de dincolo”.

Suntem datori să ne rugăm pentru cei adormiți, după cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur: „Să ne rugăm pentru cei morți, iar dacă cel mort este păcatos, să i se dezlege păcatele, iar dacă este un drept, să câștige prinos de plată și să mijlocească la Dumnezeu pentru noi”, potrivit crestinortodox.ro.

Astfel, creștinii așează ofrande pe mormintele celor dragi și se aprind lumânări și tămâie lângă crucea celor plecați dintre noi pentru a le veghea somnul.

De asemenea, se dau pomeni oamenilor necăjiți.

Potrivit Sfintei Scripturi, după moarte urmează Judecata particulară, în urma căreia omul ajunge să se împărtășească fie de fericire, fie de suferință, stări date de modul viețuirii pe pământ (unit cu Dumnezeu sau despărțit de El).

20 de zile de Moși

Simion Florea Marian menționa în lucrarea „Trilogia vieții”, „că pe tot parcursul anului, în spațiul românesc există 20 de zile de Moși”.

Cu apelativul „moși” sunt numiți nu doar morții, ci și principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum și pomenile făcute pentru ei.

Din zilele de Moși amintim:

  • „Moșii de primăvară” (de Macinici),
  • „Moșii de vară” (sâmbăta dinaintea Rusaliilor),
  • „Moșii de toamnă” (în prima sâmbătă din luna noiembrie),
  • „Moșii de iarnă” (sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne).

Pomenirea rudelor trecute în neființă se face diferit de la regiune la regiune.

În Banat, Transilvania și Maramureș, oamenii curăță mormintele celor dragi, le împodobesc cu flori, pun lumânări ca să lumineze calea celor adormiți. Sărbătoarea poartă numele de Luminație.

De asemenea, potrivit tradiției populare, nu se împart obiecte personale ale celor răposați, precum haine sau accesorii.

Moșii de toamnă 2025 și Sâmbăta Morților. Superstiții

În popor se spune că de Sâmbăta Morților, cei adormiți coboră pe pământ și colindă neîncetat noaptea.

De asemenea, se mai zice că e bine să nu vă certați azi, și să nu se spele haine azi sau să se facă alte treburi prin casă.

Femeile nu trebuie să dea cu mătura ca praful ridicat să nu ajungă în ochii celor adormiți și nu aruncă gunoiul ca să nu ajungă în mâncarea răposaților.

Totodată, în ziua de 1 noiembrie e bine să se țină cont de următoarele:

  • Se fac pachete cu mâncare și se oferă pomană (împărțeală, se numește în zona de sud a României) cu mâncare gătită.
  • Tradiţia spune că în această zi este bine să fiți împăcaţi cu toţi oamenii, să fiți îmbrăcaţi curat, iar femeile să aibă capul acoperit.
  • Credincioșii se roagă atât pentru cei din iad, cât și pentru cei din rai.
  • Se dă pomană mâncare gătită; se spune că sufletele morţilor coboară pe pământ
  • Nu se circulă noaptea, pentru că sufletele morţilor colindă neîncetat.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 1 minut

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Evenimentacum O oră

Moșii de toamnă 2025: când va fi Sâmbăta Morților în acest an. Superstiții și obiceiuri respectate de români
Evenimentacum 9 ore

Amendă pentru complicele unui ”turc” care i-a furat banii unui bărbat din Aiud. Decizie în instanță la patru ani de la faptă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 1 minut

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 12 ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 19 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 19 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum o zi

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 14 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
laureati premiul nobel fizică
Actualitateacum 15 ore

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 17 ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
dr. holhos
Evenimentacum 17 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 4 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie